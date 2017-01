Donald Trump : En route pour son investiture, main dans la main avec Melania

C'est le D-Day pour Donald Trump. Élu 45e président des États-Unis lors de l'élection du 8 novembre face à sa grande rivale Hillary Clinton, l'homme politique de 70 ans est arrivé jeudi 19 janvier à Washington pour être officiellement investi de ses fonctions. Les traditionnels rituels de la passation de pouvoirs ont ainsi commencé il y a plusieurs heures et l'ex-candidat républicain a été accueilli vendredi aux alentours de 9h45 (heure locale) par Barack Obama à la Maison Blanche.

La veille, c'est au côté de son épouse Melania, de ses enfants et de ses petits-enfants, que le nouveau POTUS a atterri sur la base militaire d'Andrew (Maryland), où est stationné l'avion présidentiel Air Force One. Après avoir déjeuné avec les chefs de la majorité républicaine du Sénat et de la Chambre des représentants, il s'est rendu à une cérémonie organisée au cimetière militaire d'Arlington pour rendre hommage aux anciens combattants. Son futur vice-président Mike Pence était à ses côtés.

Quelques heures plus tard, Donald Trump et sa famille se dirigeaient vers le Lincoln Memorial pour assister au concert d'investiture lors duquel le groupe 3 Doors Down et Lee Greenwood ont accepté de chanter. Installé sur les marches, le successeur de Barack Obama est apparu tout sourire, main dans la main avec son épouse, avant de saluer le monument de marbre et de lever le poing en l'air, victorieux.

Ivanka Trump implore l'Amérique de "laisser une chance" à son père

Avant de rejoindre la résidence officielle Blair House, le couple Trump s'est rendu au dîner Candlelight organisé en remerciement aux donateurs et aux soutiens de la campagne présidentielle. Moulée dans une robe strassée, la nouvelle First Lady (dont les tenues sont d'ores et déjà scrutées dans les moindres détails) a volé la vedette à son mari.

Vendredi à 11h locale, Donald Trump prêtera serment et prononcera son discours d'investiture au Capitole. Plusieurs politiques sont attendus sur place, dont les ex-présidents Jimmy Carter (92 ans), George W. Bush (70 ans) et Bill Clinton (70 ans). Ce dernier sera accompagné de son épouse Hillary. Un déjeuner sera ensuite organisé avec des élus du Congrès, puis viendra le défilé d'investiture. Les nouveaux président et vice-président défileront sur environ 2,4 kilomètres le long de Pennsylvania Avenue, qui relie le Capitole à la Maison Blanche.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Washington. Des manifestations hostiles se sont déroulées jeudi soir à New York, avec des célébrités comme Robert De Niro accompagnant des habitants, et vendredi matin à Manille devant l'ambassade américaine avec des centaines de Philippins. D'autres étaient attendues vendredi à Prague, Bruxelles, Berlin ou Londres. Les opposants de Donald Trump, échaudés par ses déclarations tonitruantes et scandaleuses, dénoncent son caractère impétueux, tantôt misogyne, tantôt raciste. Pour rappel, le président élu a été accusé d'agressions sexuelles par une dizaine de femmes il y a quelques mois. "Nous allons rassembler notre pays", a-t-il déclaré jeudi face aux manifestations de ses opposants. "Donnez une chance à mon père", a imploré sa fille, Ivanka Trump.