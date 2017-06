Barron Trump : Le fils du président américain, nouvel influenceur à 11 ans

Cinq mois après l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, son épouse Melania et son plus jeune fils Barron l'ont finalement rejoint pour s'installer à ses côtés à Washington. Jusqu'à aujourd'hui, la First Lady et l'adolescent résidaient encore dans la luxueuse propriété familiale située à New York, la Trump Tower. L'épouse du président avait établi que leur enfant devait d'abord finir son année scolaire dans sa prestigieuse école privée de l'Upper East Side avant de rejoindre la capitale à la fin du printemps. C'est désormais chose faite !

Le 11 juin, le président américain et sa famille ont ainsi été photographiés peu de temps après l'atterrissage d'Air Force One, sur la base militaire d'Andrews en banlieue de Washington. Le trio était par ailleurs accompagné des parents de FLOTUS, Amalija et Viktor Knavs. Et si toutes les caméras étaient évidemment braquées sur le look de la première dame des États-Unis (débardeur Dolce & Gabbana, pantalon Bally, sac Hermès et souliers Manolo Blahnik), nombreux sont ceux qui ont également observé le style du petit dernier du clan, lequel avait revêtu un T-shirt gris et bleu sur lequel était imprimé "The Expert", modèle de la maison J. Crew.

Preuve que Barron Trump est la nouvelle coqueluche d'influence à surveiller, les ventes de ce T-shirt ont explosé en un temps record et le stock est aujourd'hui épuisé, comme le montre le site internet officiel de la marque américaine de prêt-à-porter. Vendu 29,50 dollars, le T-shirt "The Expert" a visiblement fait sensation. Comme le souligne le journal The Washington Examiner, qui est le premier à avoir relevé ces ventes impressionnantes, J. Crew était déjà très populaire au temps de Michelle Obama. L'ex-First Lady compte en effet la marque comme l'une de ses favorites. Avec les Trump, la demande ne risque pas de s'essouffler de sitôt...