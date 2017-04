Bastien (Koh-Lanta Cambodge) blessé : Il donne des nouvelles de son genou

Gros coup dur pour Bastien ! Blessé au genou, le Survivor de 23 ans a été contraint d'abandonner l'aventure lors de l'épisode de Koh-Lanta Cambodge (TF1) du 21 avril 2017. Un événement sur lequel il est revenu au cours de son interview pour TV Mag.

Le beau brun a tout d'abord rappelé qu'il s'était blessé quelques jours auparavant durant une épreuve et que la douleur n'avait pas disparu depuis. L'épreuve de confort d'hier était donc celle de trop pour Bastien : "Sur un nouvel effort, c'est devenu beaucoup plus fort et ce n'était plus supportable. Les médecins me suivaient régulièrement et ont vu que ce n'était pas possible pour moi de continuer. Je n'ai pu remarcher normalement que trois jours après mon départ. C'était une déchirure du ménisque."

Une fois en France, le membre de l'équipe rouge a donc dû "consulter plusieurs médecins du sport et chirurgiens" afin de décider s'il allait se faire opérer. Une option qu'il a mise de côté : "C'est un genou qui avait déjà nécessité une opération il y a quelques années pour soigner les ligaments. Finalement, j'ai fait des séances de kiné et beaucoup de renforcement musculaire. Aujourd'hui, tout va bien, j'ai totalement récupéré et j'ai pu reprendre l'entraînement avec mon club de football."

S'il se porte mieux physiquement, Bastien n'a toujours pas digéré le fait d'être sorti sur une blessure : "C'était la pire chose qui puisse m'arriver, c'était horrible. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre mentalement. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à accepter d'être sorti de cette manière parce que j'étais bien dans cette aventure. J'avais faim comme tout le monde mais je n'étais pas plus fatigué que ça. Tout allait bien, je m'entendais bien avec tout le monde. Je me sentais à 100% dans le jeu."

Espérons donc pour le jeune homme qu'il sera choisi pour participer à la prochaine édition de Koh-Lanta All Stars afin de prendre sa revanche.