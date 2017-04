Koh-Lanta Cambodge : Yves et Maria éliminés, Bastien "abandonne", Kelly revient

Koh-Lanta Cambodge était de retour sur TF1 ce vendredi 21 avril. À la suite de l'élimination de Kelly (équipe bleue), les aventuriers toujours en compétition se sont une fois de plus surpassés afin de ne pas être en danger cette semaine. Quel candidat a été éliminé ? Résumé !

Vexé d'avoir eu une voix (celle de Kelly) contre lui lors du précédent conseil, Yves boude, ce qui agace ses partenaires de jeu. Vincent lui dit ses quatre vérités et le ton monte rapidement. Même son allié de toujours, Frédéric, se retourne contre lui et explose.

Épreuve de confort

Règle du défi : Les candidats doivent, chacun leur tour, aller au bout d'un parcours ponctué d'obstacles, récupérer des guirlandes de sacs (chaque sac pesant 5 kilos) et revenir le plus vite possible. Par souci d'équité, Manuella et Clémentine ne participent pas.

Récompense : un buffet à savourer sur un bateau et une nuit passée à bord. Cette fois, en cas d'échec, la tribu qui perd est contrainte de disputer un jeu en individuel. Et le perdant est instantanément éliminé de Koh-Lanta.

Durant le jeu, les rouges prennent de l'avance et Vincent s'impatiente. Pour lui, Yves ne va pas assez vite. C'est alors que le rugbyman donne l'exemple et réussit de façon incroyable à réduire l'écart entre les deux équipes. Et, grâce à lui, c'est la team bleue qui gagne le jeu. Yves est en larmes.

Bastien blessé, Kelly de retour

À la fin de l'épreuve, Bastien est à terre. Son genou lui fait très mal. "Ça a craqué complet. Je n'arrive pas à marcher", confie-t-il à la caméra. Denis Brogniart lui annonce alors que sa blessure est trop grave pour qu'il poursuive l'aventure. Bastien est en larmes. "Vous êtes un formidable aventurier, vous ne partez pas parce que vous êtes éliminé", le réconforte l'animateur. Les rouges sont anéantis, Bastien était très aimé. À la suite de ce départ forcé, Kelly fait son retour dans l'aventure et intègre l'équipe rouge !

Après la victoire des bleus, Yassin a vanté les mérites et la force de son adversaire Vincent. Devant toute son équipe, il a même déclaré que jamais il ne pourrait voter contre lui. Des propos qui le mettent en danger au sein des rouges. Et son comportement distant n'arrange rien. Ses coéquipiers envisagent de plus en plus de voter contre lui.

Kelly qui vient d'intégrer l'équipe rouge révèle ce qu'il s'est passé sur le camp bleu avant son élimination. Elle critique Yves et jure qu'elle a le sang rouge aujourd'hui. En tout cas, entre elle et Yassin, le courant passe très vite.

Première épreuve individuelle

Règle du défi : Une table par personne. Ils doivent placer des pièces les unes sur les autres, huit au total. La table bouge sur un axe central. Ils reculent pour aller chercher la pièce suivante et ainsi de suite jusqu'à empiler les huit pièces.

Alors que Yassin avait posé six pièces, tout s'est écroulé. Il revient rapidement dans la course, suivi de Sandro, Manuella et Clémentine. Finalement, Sébastien est le premier à terminer l'épreuve avec succès. Tout se joue finalement entre Sandro et Maria. C'est la jeune femme qui est éliminée.

Du côté des bleus, Yves déclare la guerre a ses coéquipiers. Se sentant notamment trahi par Frédéric à qui il reproche son rapprochement avec Vincent et Corentin, il se met à l'écart, décide de faire son sac et menace de brûler sa cabane... Vincent décide de lui parler et ce qui ressort de la conversation, c'est que Fred est un traître et qu'il ne digère pas la voix contre lui au conseil dernier, celle de Kelly ! Les arguments d'Yves sont lunaires. Plus ridicule encore, il menace d'abandonner le jeu s'il ne gagne pas l'immunité avec son équipe.

Épreuve d'immunité, Yves ridicule

Règle du défi : Ils doivent détruire un puzzle de dix-huit pièces et le reconstruire le plus vite possible au bout d'un parcours. Par souci d'équité et après tirage au sort, Yves chez les bleus, Marjorie et Clémentine chez les rouges ne jouent pas.

Durant toute l'épreuve, les rouges prennent de l'avance, Yves fulmine et c'est sans surprise que les bleus perdent. Lors du débrief, il n'hésite pas à dire que les puzzles sont sa spécialité. Puis il annonce devant tout le monde qu'il comptait abandonner Koh-Lanta pour se venger de son équipe mais préfère finalement se rétracter. Yves ne manquerait-il tout simplement pas de courage ?!

Toujours énervé, Yves joue encore les victimes, écrit même le mot "trahison" sur un bout de bois qu'il pose à l'entrée de la cabane. Son comportement est ridicule et profondément agaçant. Comme le dit très bien Corentin, on dirait un enfant.

Conseil

Face à Denis Brogniart, Claire explique que l'échec des bleus lors de l'épreuve d'immunité vient certainement, entre autres, de la mauvaise ambiance qu'Yves a mise sur le camp. Le Survivor tente se défendre et une fois de plus, ses arguments ne tiennent pas la route. Il ajoute à l'attention de Claire et Mathilde qu'elles ne devraient plus suivre comme des moutons "le berger Fred". Il tente ensuite de démontrer à quel point ce dernier est un excellent manipulateur.

Fred lui répond et lui rappelle toutes les fois où il l'a soutenu. Et Yves invente ensuite des mensonges pour le discréditer. Place au dépouillement. Sans surprise, avec toutes les voix contre lui, sauf la sienne, Yves est éliminé.

"Je suis mitigé sur le fait de n'avoir fait que la moitié de l'aventure. Si j'ai blessé des personnes, je m'en excuse et je fais mon mea culpa. Je n'ai sûrement pas été comme il le fallait, sinon je ne serais pas sorti, je pense", déclare-t-il avant de partir.