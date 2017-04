Koh-Lanta Cambodge : Kelly éliminée, Brahma abandonne, Manuella s'effondre

Koh-Lanta Cambodge était de retour sur TF1 ce vendredi 14 avril. À la suite de l'élimination de Félicie (équipe bleue), les aventuriers toujours en compétition se sont une fois de plus surpassés afin de ne pas être en danger cette semaine. Quel candidat était sur la sellette cette semaine ? Résumé !

Après le conseil, Claire est victime d'un gros coup de fatigue et passe la nuit à l'infirmerie. Le moral des bleus est au plus bas. Mais un nouveau malheur arrive : Brahma décide d'abandonner la compétition. Il estime avoir atteint ses limites et ne pas pouvoir continuer. Ses coéquipiers ont du mal à accepter son choix, ils en veulent un peu à leur partenaire.

Épreuve de confort et larmes

Il s'agit de l'épreuve mythique de la boue mais cette fois le jeu se joue en équipe. Trois Survivors collectent la boue qu'ils transmettent aux trois autres qui doivent la mettre dans un seau. L'équipe qui collecte le plus de boue gagne et il s'agit des rouges. Ils remportent un confort très attendu, l'appel aux proches.

Grâce à coup de fil, Sébastien apprend que sa fille a fait ses premier pas sans lui. Yassin, dont la femme est enceinte, découvre que l'accouchement aura lieu dix jours avant la date prévue. Quant à Manuella, en entendant la voix de son chéri et de ses jumeaux, elle s'effondre. Pour elle, l'aventure a changé beaucoup de choses et elle leur annonce qu'elle compte vivre de façon plus détendue sa vie. Sandro fond également en larmes en parlant à sa chérie.

Duel nocturne

Les deux camps reçoivent une nouvelle bouteille qui leur amène une nouvelle peu banale. Chaque équipe doit envoyer vers Denis Brogniart un de ses membres afin qu'il affronte un candidat du camp adverse. Vincent de l'équipe bleue se lance, Yassin chez les rouges.

Ils doivent soulever un bambou de 2,70 mètres de haut, pesant près de 3 kilos, et le placer en équilibre sur leur tête. Le but est de tenir le plus longtemps possible. Celui qui gagne le challenge permet à son équipe de remporter un avantage conséquent pour l'épreuve d'immunité. Et il s'agit de Yassin qui a combattu durant 32 minutes. En guise de lot de consolation Vincent reçoit le feu pour son équipe.

Épreuve d'immunité

Claire est de retour au sein de l'équipe bleue pour cette épreuve. Voici les règles : chaque équipe doit jouer les funambules en passant sur un corde relâchée, positionnée au-dessus de l'eau. Pendant que l'un passe, les autres membres ont intérêt à tirer la corde. Il faut ensuite libérer un symbole qui est entravé le long d'un rondin. Lorsque cela est fait, tout le monde doit grimper sur la plateforme de l'arrivée.

L'avantage des rouges est que Yassin peut aller découvrir le jeu avant tout le monde et donner ses instructions. Leur équipe part aussi 30 secondes avant les bleus. Les rouges prennent rapidement de l'avance parce que les bleus ont mal compris comment rendre la corde plus rigide. De plus, ils s'épuisent pour rien. Sans trop de surprise, les rouges remportent donc le jeu.

Tensions et conseil

Lors du débrief, les bleus comprennent qu'ils ont très mal agi, et Corentin rejette un peu la faute sur Yves. Le moral n'a jamais été aussi bas. Kelly qui a peu d'affinités avec plusieurs rouges pense qu'elle sera éliminée et fond en larmes en admirant le paysage. Estimant ne pas se plaindre et ne pas être la plus faible du groupe, elle aimerait que ce soit Yves qui sorte. Un avis que Vincent partage mais aussi de plus en plus Frédéric qui ne supporte plus les plaintes d'Yves. Entre les deux hommes, ça chauffe d'ailleurs lorsque le premier met en garde le second. Claire aussi est sur la sellette, sa prestation lors de l'épreuve d'immunité est très critiquée. Le suspense est à son comble.

Avec cinq voix contre elle, c'est Kelly est qui est éliminée.