Koh-Lanta Cambodge : Félicie éliminée, larmes, déluge et malaise !

L'aventure s'est poursuivie pour les candidats de Koh-Lanta Cambodge (TF1) toujours en compétition à la suite de la disparition de l'équipe jaune et de l'élimination de Franck (de l'équipe rouge). Et les stratégies étaient plus que jamais au rendez-vous. Résumé !

Épreuve de confort

Les Bokkor sont sonnés après le départ de Franck. Avant de partir, le Survivor de 50 ans - qui a renoué avec sa fille grâce à l'émission - n'a pas manqué de régler ses comptes avec Clémentine et Bastien. Une déception pour ce dernier : "La seule chose qui est décevante, c'est de se dire qu'il y avait autant de non-dits chez les rouges." Yassin, qui était pourtant proche de l'ex-candidat, a également regretté son comportement : "Je ne m'y attendais pas du tout." Néanmoins, tous se sont rapidement remis dans le jeu, en particulier Sandro. Le beau brun a scellé une alliance avec Clémentine, Bastien et Sébastien afin d'aller le plus loin possible dans l'aventure.

Est ensuite venu le moment pour les deux équipes de se rendre à l'épreuve de confort. Afin de remporter un kit de pêche, les aventuriers ont dû rester en équilibre sur les deux pans d'un toit, à l'aide d'une corde. La première team à être intégralement tombée, perd le jeu. Une épreuve mentale et physique remportée par les rouges qui ont gardé l'avantage tout au long du jeu. Une belle revanche !

C'est abattu que les Takeo ont rejoint leur camp. Kelly est très inquiète de son sort dans l'aventure : "J'ai malencontreusement glissé et tenté de me rattraper. (...) Mes muscles se sont un peu tétanisés (...). Donc j'ai lâché et j'ai entraîné Mathilde dans ma chute. Les filles en face ont aussi dû lâcher pour faire contrepoids donc je me sens un peu responsable de cette défaite. Ça m'inquiète pour l'avenir."

De leur côté, les rouges étaient ravis de pouvoir enfin pêcher. Sébastien a même attrapé son premier poisson. Tout comme Sandro. C'est donc le ventre bien rempli que les Survivors se sont couchés.

Épreuve d'immunité et tensions

Malgré ce bon repas, Clémentine et Maria ont été prises de vertiges avant l'épreuve. "J'ai envie de vomir, je me sens faible, je ne tiens pas sur mes jambes, je tremble... C'est un truc qui m'énerve plus que tout", a confié cette dernière les larmes aux yeux.

Pour ce défi, sept aventuriers sont attachés à un élastique. Le but de l'épreuve ? Récupérer dix témoins le plus vite possible et les uns après les autres, du plus proche au plus éloigné.

Après une lutte acharnée, ce sont les Bokkor (rouges) qui ont remporté l'épreuve. "On n'a pas assez donné, on a pas été au-delà de nous-même", s'est agacé Corentin. L'ambiance n'était pas bonne pour autant chez les rouges. Les tensions étaient en effet au rendez-vous. En ligne de mire : Yassin qui veut tout contrôler sur le camp. Un comportement qui ne fait plus l'unanimité. "Je ne le supporte plus", a lancé Clémentine avant de fondre en larmes.

Conseil

Chez les bleus l'élimination se joue entre Kelly, Félicie et Brahma. La nuit n'a malheureusement pas porté Conseil aux Survivors puisqu'un déluge s'est abattu sur leur camp, manquant d'emporter leurs affaires à la mer et éteignant leur feu. De quoi démoraliser tous les candidats. En plus de cela, Félicie fait un malaise.

Place au dépouillement pour les bleus. Avec cinq voix contre elle, Félicie est éliminée. "Merci à tous pour cette belle aventure. Je vous souhaite vraiment d'aller le plus loin possible. (...) Je vous embrasse tous très fort", a-t-elle déclaré.