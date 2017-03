Koh-Lanta Cambodge : Franck éliminé, tensions et changement d'équipe !

L'aventure Koh-Lanta Cambodge s'est poursuivie pour les candidats toujours en compétition, à la suite de l'élimination d'Hada (équipe bleue). Et l'épisode de ce vendredi 31 mars 2017 était particulièrement riche en rebondissements. Résumé !

Épreuve de confort

C'est dans un meilleur état d'esprit et plus unis que les Takeo se sont rendus à l'épreuve de confort pour affronter les jaunes et les rouges. Mais ils ne se doutaient pas que les équipes étaient plus en danger que jamais. L'animateur Denis Brogniart a fait une annonce qui a fait l'effet d'une bombe : "L'équipe qui termine 3e de cette épreuve sera dissoute. Cela veut dire que l'équipe qui perd sera répartie au sein des deux autres équipes."

Le but de l'épreuve 100% inédite ? Récupérer trois boules situées dans des sacs. Trois aventuriers devaient ensuite passer une poutre avec une boule chacun. Une fois cela fait, ils devaient les placer au sommet de plans inclinés. Pour ce faire, il fallait mettre une boule dans le réceptacle situé en bas du plan. Puis, à l'aide de deux poignets, placer les boules les unes après les autres dans les trois trous situés sur la partie supérieure.

Si les rouges avaient pris de l'avance, ils ont vite été rattrapés par les bleus qui ont remporté l'épreuve. Ils se sont battus et ont malgré tout terminé en 2e position. Les jaunes devaient donc être répartis dans les deux autres teams.

Tensions et changement d'équipe

Claire et Manuella ont été désignées émissaires et devaient donc se rendre sur le camp jaune afin de se faire un avis sur les Survivors. En fin de journée, Claire et Manuella ont dû désigner leurs nouveaux partenaires.

Les nouveaux membres des Takkeo (bleus) : Vincent, Félicie, Brahma, Corentin

Les nouveaux membres des Bokor (rouges) : Sandro, Maria

Pendant ce temps, les rouges s'activaient afin de construire une plus grande cabane. Et très vite, des tensions sont apparues à cause... du sable. Yassin a demandé à Bastien et Clémentine d'aller en chercher pour le sol de l'habitation. Épuisés, ces derniers ne souhaitaient pas aller trop loin pour en prendre, agaçant ainsi fortement Franck. Et l'ambiance ne s'est pas apaisée après l'arrivée des nouveaux. Clémentine a reproché à Franck d'avoir utilisé la machette pour aller chercher des huîtres, plutôt que pour couper du bois. "Je ne supporte pas cette gonzesse", a quant à lui pesté l'aventurier.

En arrivant sur le camp des bleus, c'est la désillusion pour Vincent, Félicie et Corentin. Tous ont déchanté en découvrant la cabane trop petite et pas assez étanche de leurs nouveaux co-équipiers. Énervée, Claire a regretté que ses partenaires n'aient pas fait le nécessaire pendant son absence. Et elle avait raison puisqu'il n'a pas tardé à pleuvoir. Difficile pour les bleus de s'abriter. Dès le réveil, tous se sont donc activés pour remédier à cette situation.

Épreuve d'immunité

Dix pierres par équipe se trouvaient à 3 mètres de profondeur, dans la mer. La plus proche était située à 15 mètres et la plus éloignée à 20 mètres. Le but : les rapporter le plus vite possible en relais et les placer derrière un rondin de bois situé à 2 mètres du ponton. Ils devaient ensuite accrocher chacune des bouées qui retenaient les pierres au niveau du ponton.

L'écart entre les deux équipes était extrêmement serré. Les bleus ont toutefois réussi à prendre l'avantage avec dix pierres contre neuf. Ils étaient ainsi immunisés pour le Conseil d'élimination.

Conseil et règlement de comptes

Dès leur retour sur le camp, les rouges ont mis en place certaines stratégies. Pour Sandro et Bastien, Maria ou Franck devait quitter l'aventure. Ils ont donc fait passer le message aux aventuriers dont ils étaient proches. De son côté, Yassin a tenté de convaincre certains de ses équipiers de voter contre la jeune femme.

Place au dépouillement. avec quatre voix contre lui, Franck est éliminé. Avant de quitter définitivement le Cambodge, il a tenu à régler ses comptes : "Très chers aventuriers, bon courage à vous. Et pour les fainéants, réveillez-vous. Bastien, Clémentine (...). Ils voient quoi ? Le petit Franck dans le coin qui ne parle pas, qui travaille... Clémentine, tu as 24 ans, tu ne connais rien à la vie."

Ambiance !