Koh-Lanta Cambodge : Hada éliminée, malaise d'un candidat et déluge !

C'est au Cambodge que se déroule cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Une édition particulière puisque, cette année, dix-huit Survivors sont répartis en trois équipes : les rouges, les jaunes et les bleus. Dans le précédent épisode, trois nouveaux aventuriers ont fait leur apparition et Sabine a été éliminée. Résumé de l'émission du 24 mars 2017.

Épreuve de confort

Il s'agit de "La poursuite". Les équipes positionnées autour d'un oval de 160 mètres de circonférence doivent rattraper la team qui se trouve devant eux, tout en portant une corde de 50 kilos. Dès l'instant où une des équipes en rattrape une autre, la première manche est terminée. Les deux autres se qualifient pour la course finale. Les bleus rattrapés par les jaunes sont les premiers à perdre. Puis, ce sont les jaunes qui battent les rouges.

Les jaunes gagnent un sublime cadeau : la visite d'un temple cambodgien érigé au XIe siècle, un bon repas et trois allumettes offertes par leur guide. Quant aux rouges, arrivés deuxièmes, ils ne repartent pas les mains vides mais avec un énorme poisson fraîchement pêché.

Pour les bleus, la défaite est un nouveau coup dur. Yves, qui ne supporte déjà plus Kelly, sous-entend que ses coéquipiers ont été trop rapidement fatigués. Des propos qui bouleversent la cohésion du groupe. Mais Yves, vraie tête dure, poursuit en accusant ses collègues de se faire "embobiner" par Kelly.

Feu et déluge

Malgré ces tensions, les bleus se réunissent pour faire leur feu et parviennent à leurs fins ! Il ne leur manque plus que de la nourriture. Mais miracle, ils trouvent du manioc. Au bout de huit jours d'aventure ils mangent enfin chaud.

De leur côté, les jaunes décident de craquer une de leurs trois allumettes pour également manger chaud. Mais, dans l'obscurité la plus totale, ils ont du mal à faire cuire leur repas et abandonnent. Manque de chance, la pluie s'abat sur l'île et met le feu en péril. Mais, heureusement, les flammes sont sauvées grâce à la vigilance des Survivors.

La nuit pluvieuse a aussi été rude pour les rouges et Manuella craque et pleure en pensant à ses enfants. Quant au bleus ? Également éreintés par ces heures humides, les candidats sont à fleur de peau. Yves est encore critiqué pour sa paresse. "Il se plaint tout le temps. Il a mal, il a toujours envie de vomir, il ne serait pas enceinte ?", vannent Hada et Kelly.

Épreuve d'immunité et malaise

À l'aide d'une massue, les candidats doivent casser des pots en terre qui se trouvent en suspension. À l'intérieur de chaque pot se trouve un bracelet. Lorsque le pot se brise, le bijou tombe à l'eau. Les candidats doivent donc les récupérer et les rapporter sur la plage.

Au moment de débuter l'épreuve, Hada est victime d'un malaise. Elle ne peut donc pas participer. Par souci d'équité, chez les rouges, Yacine et Franck ne jouent pas et chez les jaunes, c'est Brahma qui reste sur la touche.

Entre les trois équipes, c'est très serré mais plus le jeu avance, plus tout se joue entre les rouges et les jaunes. Et ce sont finalement ces derniers qui remportent la première place. Les candidats des autres teams continuent de se battre pour ne pas se retrouver au conseil. Malheureusement pour eux, ce sont les bleus qui perdent une nouvelle fois.

Tensions et conseil

Leur moral est au plus bas. Yves sait que sa place est en danger. Mais, le moment de faiblesse d'Hada pèse aussi dans la balance. Claire ne cache pas vouloir voter contre la jeune femme. C'est alors qu'Hada balance à Mathilde que Kelly a entendu dire que certains candidats voulaient voter contre elle afin de faire sauter son collier d'immunité. Mathilde, fâchée, en parle donc à Frédéric (un de ceux qui voteraient contre elle) qui nie. Afin de mettre les choses au clair, il décide donc de réunir tout le monde. Hada et Kelly ont bien du mal à se défendre.

Lors du conseil, les tensions entre Kelly et Yves sont évoquées et tout le monde est d'accord pour dire qu'entre eux, toute réconciliation est impossible.

Place au dépouillement, avec quatre voix contre elle, Hada est éliminée. Face à une Kelly en larmes, elle déclare : "J'aurais aimé rester mais c'est ça, Koh-Lanta. On ne peut pas savoir. C'est frustrant car je n'étais pas encore fatiguée, j'avais encore beaucoup de choses à prouver. J'avais fait des promesses, surtout à ma mère et je suis désolée de ne pas avoir été aussi bonne que je le pouvais pour l'aider. Mais, elle sait que je travaillerai deux fois plus dur pour ça."