Koh-Lanta Cambodge : Sabine éliminée, trois nouveaux candidats, feu !

C'est au Cambodge que se déroule cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Une édition particulière puisque, cette année, dix-huit Survivors sont répartis en trois équipes : les rouges, les jaunes et les bleus. Après un premier épisode riche en rebondissements, trois nouveaux aventuriers ont fait leur apparition !

Nouveaux candidats et feu !

Si les candidats ne se doutent pas que des nouveaux venus vont faire leur apparition, ces derniers – Vincent (32 ans, ex-rugbyman professionnel), Claire (38 ans, coach sportive) et Sébastien (35 ans, moniteur d'escalade) – ignorent que l'aventure a débuté depuis quatre jours et que trois équipes ont déjà été constituées. C'est lors du jeu de confort que tout est dévoilé. Et, surprise, les nouveaux aventuriers apprennent qu'ils sont la récompense de cette nouvelle épreuve avec le feu.

Les règles : Un prisonnier est désigné dans chaque équipe – Kelly (bleu), Manuella (rouge), Brahma (jaune). Une corde le relie à une charge de 70 kilos portée par ses coéquipiers. Ils doivent tous franchir cinq obstacles. Puis, le prisonnier continue seul et a pour challenge de disposer cinq boules sur cinq socles.

À la suite d'un tirage au sort pour que les équipes soient équilibrées, Yassin (rouge) et Sabine (jaune) ne participent pas.

Les rouges sont en tête mais Manuella fait tomber ses boules, laissant les jaunes et les bleus prendre de l'avance. Yves chez les bleus montre des difficultés. Après plusieurs rebondissements du même type, ce sont les rouges qui gagnent.

Les bleus et les jaunes sont encore en compétition mais, comme ils n'arrivent pas à aller au bout de l'épreuve, Denis Brogniart simplifie les règles. En définitive, la team jaune arrive deuxième. Kelly qui était la prisonnière des bleus fond en larmes.

Les rouges gagnent donc le feu et demandent à Sébastien de rejoindre leur équipe. Les rouges préfèrent Vincent. Les bleus héritent donc de Claire.

Embrouilles chez les bleus

Chez les bleus, une première dispute éclate entre Kelly et Yves au sujet de la cabane et du fait que la blonde a toujours le "cul posé sur le sable". Un énervement que personne ne comprend. Si les deux coéquipiers ne s'entendent pas particulièrement bien, la fatigue n'arrange rien. "Arrête avec ton âge, tu n'es même pas intelligent", hurle Kelly.

Après l'épreuve d'immunité, Yves se met cette fois Hada à dos en prenant des bouts de bois que le groupe a coupés afin de construire une cabane. La candidate fond même en larmes.

Épreuve d'immunité

C'est le Grand Bleu qui attend les candidats. Ils doivent aller sous l'eau le plus vite possible pour récupérer neuf sculptures. La plus proche étant à 1 m de profondeur et la plus éloignée à 6 mètres de profondeur. Les Survivors doivent établir un ordre de passage pour aller les chercher tout en sachant qu'elles sont disposées de la moins profonde à la plus profonde. Par souci d'équité, un nouveau tirage au sort est réalisé. Yassin (rouge) et Brahma (jaune) ne participent pas.

Les rouges, comme toujours, sont en tête. Mais les autres suivent de près. Du moins jusqu'au moment où Sabine (jaune) commet une erreur de trajectoire et Maria (jaune) loupe une des gravures. Au final, les rouges remportent l'épreuve, les bleus sont deuxièmes. Les jaunes ont donc perdu.

Stress et conseil

Alors que les bleus tentent encore de construire une cabane et que celle-ci s'écroule, les jaunes doivent réfléchir au conseil. La difficulté de Maria sur les épreuves aquatiques et la faute de Sabine sont dans toutes les têtes. En outre, Maria a la gastro, ce qui inquiète ses coéquipiers. Tout se joue donc entre les deux femmes.

Lors du conseil, la question de leurs prestations lors de l'épreuve d'immunité est abordée tout comme l'arrivée de Vincent.

Place aux votes. Sabine est éliminée avec toutes les voix (sauf la sienne) contre elle. "Je vous souhaite une bonne aventure. Vous allez aller très loin. Vous êtes très bons. Bonne chance pour la suite", déclare-t-elle fair play.