Koh-Lanta Cambodge : Dylan éliminé, disqualifications et larmes

C'est au Cambodge que se déroule cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Une édition particulière puisque, cette année, dix-huit Survivors sont répartis dans trois équipes : les rouges, les jaunes et les bleus ! Alors, que s'est-il passé dans ce premier épisode ? Réponse tout de suite...

Déjà deux colliers d'immunité

Après avoir sauté d'un bateau de pêche et avoir nagé 300 mètres pour atteindre la terre ferme, les candidats ont été invités à se lancer immédiatement à la recherche de deux colliers d'immunité. Dylan (22 ans, agent immobilier) et Mathilde (21 ans, étudiante en langues) arrivent les premiers sur la plage et partent à la recherche du fameux bijou. Dylan et Manuella (35 ans, mannequin) aident Mathilde à l'attraper – il est placé à quatre mètres de hauteur. Un geste noble. C'est Yassin (39 ans, électricien) qui met la main sur l'autre sésame.

Pour la première fois Koh-Lanta, ces colliers d'immunité peuvent être donnés à un autre candidat, même s'il fait partie d'une équipe adverse.

Formation des équipes

Cette saison, ce ne sont pas les candidats qui choisissent. Chacun d'entre eux possède un étui et découvre sa couleur. Lorsque le bleu apparaît, les challengers sont choqués.

Équipe rouge, les Bokor : Manuella, Franck (50 ans, sans emploi), Yassin, Marjorie (42 ans, cantinière), Clémentine (25 ans, entraîneur de badminton), Bastien (23 ans, patron de pizzeria).

Équipe jaune, les Sokka : Corentin (23 ans, agent immobilier), Félicie (27 ans, éducatrice spécialisée), Sabine (53 ans, consultante en immobilier), Maria (29 ans, boulangère), Sandro (31 ans, vendeur en automobile), Brahma (26 ans, éducateur spécialisé).

Équipe bleue, les Takeo : Kelly (35 ans, serveuse), Dylan, Mathilde, Yves (49 ans, commercial), Hada (31 ans, conseillère de vente), Frédéric (40 ans, vendeur en automobile).

Les trois teams s'installent sur leur île. Les Bokor (équipe rouge) sont ceux qui s'en sortent le mieux grâce à Yassin qui est pour le moment le leader naturel de l'équipe. Grâce à lui, ils dorment même dans une cabane idyllique. Chez les Takeo (équipe bleue) et les Sokka (équipe jaune), tout n'est pas si parfait puisqu'ils n'ont pas encore d'abri.

Épreuve de confort et disqualification

Il s'agit du mythique défi des flambeaux. Rappel des règles : les naufragés doivent embraser une vasque qui se trouve en hauteur. Au préalable, il faut récupérer des flambeaux, les porter tout au long d'un parcours qui les mène à leur vasque de feu. Puis, ils doivent revenir sur leurs pas et soulever une allumette géante qui permet d'enflammer la fameuse vasque.

Toutes les équipes récupèrent presque en même temps leurs flambeaux. Sur le parcours, les bleus, plus désorganisés jusqu'ici que les autres, rattrapent leur retard et prennent en premier possession de la vasque grâce à Dylan qui n'économise pas ses forces. C'est alors qu'Yves se coince dans l'un des obstacles. La team bleue se fait donc rattraper.

Au moment de soulever l'allumette géante, les rouges ont une légère avance mais ce sont les jaunes qui remportent l'épreuve à quelques secondes près.

Mais, coup de théâtre, Sabine (équipe jaune) a fait une erreur sur le parcours en passant en-dessous d'un obstacle plutôt qu'au-dessus. Même chose pour Hada (équipe bleue). Les deux teams sont disqualifiées et les rouges sont donc vainqueurs. Comme les deux premières équipes gagnantes se seraient partagées les récompenses, les rouges ont le choix entre un toit pour leur cabane et du riz. Ils optent pour le riz.

Tensions et nuit cauchemardesque

De retour sur son île, Sabine culpabilise et Sandro parle beaucoup derrière son dos. Il faut dire que la déception de ne pas avoir de riz est grande pour l'équipe jaune. De son côté, Dylan (team bleue), très compétitif, vit mal la défaite et se met Hada à dos en sous-entendant que deux de ses compères étaient dispensables sur cette épreuve. Le ton monte, la jeune femme pleure et dit se sentir mal dans cette équipe... Elle traite même Dylan de "pomme pourrie".

La deuxième nuit des candidats se déroule sous la pluie. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour certains. C'est le cas d'Yves (équipe bleue) qui s'isole pour ne pas craquer "devant les jeunes". Le réveil est terrible pour tout le monde car la nuit a été courte. Dylan propose donc de faire une sieste avant l'épreuve d'immunité. Une proposition qui rend ses compères fous de rage. Kelly la première. Yves verse quelques larmes, ne supportant plus les tensions sur le camp.

Épreuve d'immunité

Les candidats doivent reproduire une figure à l'aide de 11 cordes de tailles différentes, en suivant l'empreinte creusée sur une table qu'il faut récupérer sous l'eau. Seuls deux membres de chaque équipe peuvent ensuite recomposer le puzzle.

Les rouges sont les premiers à atteindre la plage avec la lourde table. Ils sont suivis des bleus. Malgré toute la bonne volonté de Sandro, les jaunes sont en grande difficulté et débutent leur puzzle bien après les autres joueurs. Mais, ils rattrapent leur retard et gagnent l'épreuve ! Les rouges et les bleus sont donc en compétition pour la deuxième place. Dylan a eu la mauvaise idée de vouloir presque tout recommencer. Résultat, les bleus perdent.

Embrouilles et conseil

Yves et Dylan sont en danger. Le premier à cause de ses coups de mou, le deuxième à cause de son caractère bien trempé.

Les bleus se concertent afin de savoir pour qui voter, sans les deux principaux concernés. Les femmes ne veulent plus d'Yves, les hommes ne supportent plus Kelly. Mais, Hada balance tout à Yves et va ensuite dire à Kelly que, d'après ce dernier, Dylan veut voter pour elle.

Agacée, Kelly en parle à Dylan qui nie tout en bloc – il ne ment pas car il a juré face caméra toujours vouloir voter librement. Comme rien n'est clair, elle convoque ensuite Yves et commence à douter. Oui, il est faible psychologiquement, mais il est d'une grande aide sur l'île, contrairement à Dylan, et se donne sur les épreuves.

Lors du conseil, le comportement de Dylan est évoqué. Kelly ne mâche pas ses mots et Dylan explique être méfiant dans la vie et avoir du mal à s'ouvrir. Il profite tout de même de ce moment pour faire son mea culpa.

Place aux votes et au dépouillement. Avec cinq voix contre lui, Dylan est éliminé. "Les promesses écrites sur le sable s'effacent avec une vague. Ça veut dire qu'il ne faut pas se faire confiance et qu'on est tous là pour un seul objectif. N'oubliez pas cette phrase, c'est important", déclare-t-il avant de partir.