Koh-Lanta Cambodge : Découvrez les 18 nouveaux candidats !

C'est officiel, Koh-Lanta fera son grand retour sur TF1 le 10 mars prochain pour sa 17e édition.

Et pour cette nouvelle saison, la production a une fois de plus souhaité offrir une nouveauté aux téléspectateurs. Si le tournage s'est une fois de plus déroulé au Cambodge, un gros changement a eu lieu du côté des équipes. En effet, cette année elles ne seront pas deux, mais trois à s'affronter jusqu'à la fameuse étape de la réunification : les jaunes, les rouges et les bleus. De quoi apporter davantage de suspense et tenir le public en haleine durant les épreuves de confort et/ou d'immunité.

"Dorénavant, il ne s'agira plus essentiellement de décrocher la première place aux épreuves, mais surtout de tout faire pour éviter d'arriver dernier. Cette évolution dans le jeu entraînera d'ailleurs une gestion différente des éliminations par les aventuriers, avec des prises de conscience très intéressantes comme on n'en a jamais vu dans Koh-Lanta ! On remarquera, enfin, un réel renforcement du suspense et de la motivation chez les concurrents", a confié l'animateur du jeu d'aventure Denis Brogniart.

Pas moins de 18 aventuriers, neuf hommes et neuf femmes, s'affronteront afin de succéder à Benoît, grand gagnant de Koh-Lanta, l'île au trésor :

Bastien (Bouches-du-Rhône) : Patron de pizzeria de 23 ans décrit comme indépendant. Il supporte mal l'autorité.

Brahma (Val d'Oise) : Éducateur spécialisé de 26 ans prêt à manipuler et à mentir pour gagner la compétition.

Clémentine (Haute-Savoie) : Entraîneur de badminton de 25 ans au caractère bien trempé.

Corentin (Gers) : Agent immobilier de 23 ans qui a participé à l'émission pour rendre fière sa famille.

Dylan (Luxembourg) : Agent immobilier de 22 ans et ancien militaire prêt à se surpasser lors des épreuves.

Félicie (Paris) : Éducatrice spécialisée de 27 ans qui s'autoproclame gladiatrice.

Franck (Bas-Rhin) : Sans emploi de 52 ans qualifié comme une grande gueule.

Frédéric (Bouches-du-Rhône) : Vendeur automobile de 40 ans qui compte sur sa tchatche pour aller le plus loin possible.

Hada (Alpes-Maritimes) : Conseillère de vente de 31 ans dynamique, altruiste et avec un fort caractère.

Kelly (Paris) : Serveuse de 35 ans spontanée et excessive.

Manuella (Val-de-Marne) : Mannequin de 35 ans qui souhaite découvrir si elle a l'âme d'une aventurière.

Maria (Bouches-du-Rhône) : Boulangère de 29 ans énergique et nerveuse.

Marjorie (Nord) : Cantinière de 52 ans acharnée du travail et maman de deux grands enfants souhaitant prouver à ses proches qu'elle a les capacités d'aller loin dans l'aventure.

Mathilde (Maine-et- Loire) : Étudiante en langues de 21 ans et ancienne championne de natation synchronisée qui n'hésitera pas à user de tous les stratagèmes pour gagner.

Sabine (Nord) : Consultante en immobilier de 53 ans et championne de boxe. Elle ne compte pas se laisser faire par ses concurrents !

Sandro (Belgique) : Vendeur automobile de 31 ans qui compte sur sa force de persuasion pour embobiner ses camarades.

Yassin (Gironde) : Électricien de 39 ans qui veut prouver à son père, qu'il n'a pas vu depuis dix-huit ans, qu'il est devenu quelqu'un de bien.

Yves (Hérault) : Commercial de 49 ans, en couple avec une femme de 15 ans de moins que lui. Il compte bien prouver à tous, et surtout à ses filles, qu'il est encore jeune.