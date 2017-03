Koh-Lanta Cambodge : Découvrez les nouveaux Vincent, Claire et Sébastien !

La production de Koh-Lanta souhaitait frapper fort pour cette nouvelle édition qui se déroule une fois de plus au Cambodge. Aussi a-t-elle pris la décision d'inclure une troisième équipe à l'aventure : les bleus. Un changement qui apporte davantage de suspense lors des épreuves de confort et d'immunité, ainsi que durant le Conseil d'élimination, comme on a pu le découvrir lors du premier épisode diffusé vendredi 10 mars. Mais ce n'est pas tout !

Le teaser du prochain épisode nous apprend... que trois nouveaux survivors vont faire leur entrée dans la compétition : Vincent (32 ans), Claire (38 ans) et Sébastien (35 ans). Mais qui sont-ils ? Portrait !

Le premier est un ancien rugbyman professionnel, fraîchement retraité. Encore avide de compétition et de victoires, le beau brun est bien décidé à succéder à Benoît, le gagnant de la saison précédente. "Je sais ce que je vaux. Physiquement, dans mes aptitudes de vitesse et d'endurance, je sais que je suis largement au dessus de la moyenne (...). Mon but est de mettre toutes mes aptitudes au service de l'équipe. Je suis un compétiteur donc si je fais Koh-Lanta, c'est pour gagner", explique-t-il dans son portrait.

Claire est tout aussi motivée et devrait être un atout considérable pour son équipe. Ayant déjà suivi des stages de survie, la coach sportive a appris à pêcher au harpon, faire du feu, construire un abri et a déjà fait de la plongée sous-marine : "On me surnomme Nikita (...). J'attaque la première pour ne pas être attaquée."

Sébastien est quant à lui très agile, réfléchi et fort en équilibre grâce à son métier : moniteur d'escalade. "On va dire que mon atout principal va être le côté physique (...). J'ai chaque fois réussi à repousser mes limites, donc j'espère que Koh-Lanta va me permettre de les trouver", a-t-il ajouté.

Pour l'heure, on ne sait pas encore quelle équipe ils rejoindront.