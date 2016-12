Bastien (Secret Story 10) dévoile son nouveau projet professionnel...

Lors de son passage remarqué par la case Secret Story 10 sur NT1 à l'automne dernier, Bastien Grimal n'a pas vraiment su s'attirer l'affection du public au fil des semaines. Peu importe ! Le beau gosse a trouvé l'amour auprès de la sublime Mélanie et grâce à sa nouvelle notoriété, il peut désormais mener à bien ses différents projets professionnels...

Samedi 24 décembre, Bastien a par exemple annoncé qu'il allait très prochainement lancer son propre webzine ! "Salut à tous ! Voilà un de mes petits cadeaux de Noël, l'annonce officielle du lancement le 1er janvier 2017 d'INFLUENCES, blog-magazine mode, lifestyle & culture avec mon frérot @Theopvris ! On espère que vous serez nombreux à nous suivre et toute la semaine nous vous donnerons des détails !", a-t-il lancé en légende d'un cliché de son camarade et lui en train de déambuler, très stylés, dans les rues de Paris.

Evidemment, les admirateurs de Bastien ont rapidement salué ce nouveau projet prometteur. "Bravo, vous êtes de dignes représentants de la mode. Je vous souhaite un succès retentissant", "Tu es magnifique, au top du top !", "Bonne chance Bastien ! Ne t'inquiète pas, on sera toujours là pour te soutenir !", "Yesss ! L'année 2017 sera ton année, je n'ai aucun doute là-dessus !", "On sera évidemment au rendez-vous !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Côté coeur, tout va pour le mieux pour Bastien et Mélanie. Mercredi 28 décembre, sur Instagram, le couple se montrait encore complice à Genève avant de rejoindre les Alpes françaises...