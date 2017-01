Bella Thorne : L'ex-star Disney pose topless et fait plaisir à ses fans...

On n'arrête plus Bella Thorne ! Ces derniers mois, l'ancienne star des écuries Disney a remisé son image de petite fille sage au placard. À 19 ans, la jolie rouquine assume désormais sa sexualité et multiplie les shootings photos torrides.

Après avoir posé pour le magazine Playboy, elle s'est dévêtue pour le plus grand plaisir de ses fans, pas plus tard que la semaine dernière. Ce week-end, la bombe, qui s'est récemment fait piercer le téton comme Kendall Jenner, a remis ça en publiant des photos d'elle topless sur son compte Snapchat. Tout sourire et les cheveux bleu canard, elle a croisé les bras pour cacher sa poitrine. Sans surprise, le cliché a fait sensation sur la Toile.

Malgré son succès, la féministe engagée et bisexuelle n'en oublie pas pour autant ses fans qui peuvent suivre son quotidien sur Twitter, Instagram ou Snapchat. Ses millions d'admirateurs ne manquent jamais une occasion de lui témoigner leur fidélité et la star le leur rend bien.

Mercredi prochain, Bella Thorne a réservé une salle où elle donnera à ses fans un cours de danse particulier. "Que vous vouliez apprendre à danser en soirée, bouger avec vos amis ou faire du sport avant d'avaler une pizza : venez me retrouver", a-t-elle fait savoir par le biais d'un communiqué de presse.

Le cours étant prévu dans une salle de Los Angeles, une jeune admiratrice a regretté de ne pouvoir s'y rendre. "J'aimerais venir mais je ne vis pas à Los Angeles. En plus, je suis fauchée et mes parents ne voudront pas me l'offrir", a écrit une internaute sur Twitter. La jeune fille ne s'attendait sans doute pas à ce que Bella propose "de lui offrir le billet" !