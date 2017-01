Bella Thorne toute nue : L'ex-star Disney pose dans le plus simple appareil

Comme Miley Cyrus avant elle, Bella Thorne est en pleine crise de rébellion. L'ancienne star des écuries Disney a brisé son image de jeune fille lisse au film des derniers mois. Elle affiche désormais un look de plus en plus rock'n'roll et se dévoile fréquemment sur les réseaux sociaux où elle documente son quotidien.

Cette semaine, l'ancienne star de la série Shake It Up est allée plus loin que les photos d'elle torride en maillot de bain qu'elle a l'habitude de publier en posant carrément dans le plus simple appareil ! "Petite bête psychédélique", a-t-elle écrit sur son compte Twitter où elle a publié une photo d'elle complètement nue, seulement vêtue d'une paire de bottines.

La jolie rouquine a caché son intimité en posant en position foetale, les yeux mi-clos et une main dans ses cheveux bleus. La photo en question, visiblement prise dans les coulisses de son prochain shooting photo, a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux.

À seulement 19 ans, la star du film Duff : Le Faire-Valoir défraie régulièrement la chronique, surtout depuis qu'elle s'est séparée de son ex Gregg Sulkin. Peu de temps après leur rupture, elle a annoncé être bisexuelle et multiplie depuis les conquêtes. Elle s'est attiré les foudres des internautes pour avoir embrassé le chanteur Charlie Puth avant de quitter l'acteur Tyler Posey, avec qui elle était en couple l'été dernier.

Plus récemment, c'est son rapprochement avec le youtubeur farceur Sam Pepper, qui a fait jaser sur le Net. Et pour cause ! L'homme de 27 ans a été accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, après leur avoir touché les fesses sans leur consentement, pour une des vidéos qui ont fait son succès. Là où le bât blesse, c'est que Bella Thorne se revendique féministe engagée. Elle est d'ailleurs descendue dans la rue pour manifester ce week-end lors de la Marche des femmes.