Bella Thorne, qui n'est plus en trouple, vue dans les bras d'un homme sexy

Bella Thorne et sa vie sentimentale, la suite. Petit rappel des faits. L'actrice de 21 ans était en trouple avec la youtubeuse américaine Tana Mongeau et le rappeur Mod Sun. En février 2019, elle annonçait s'être séparée de l'influenceuse. Mardi 16 avril, Bella Thorne mettait fin à sa relation (qui s'était donc transformée un couple entre-temps) avec le chanteur aux cheveux roses. Depuis, l'inoubliable actrice de Shake It up a été aperçue au festival Coachella en très charmante compagnie.

Selon les informations du site américain Just Jared, qui s'est procuré des photos de Bella et de son bellâtre enlacés, il s'agirait du chanteur italien Benjamin Mascolo. Âgé de 25 ans, il fait partie du duo Benji & Fede. Toujours selon nos confrères, ils ont été vus en train de s'embrasser et d'échanger des gestes tendres. Pour les curieux, les photos sont disponibles ici.