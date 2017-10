Ben Affleck : Loin du scandale, réuni avec Jennifer Garner et ses filles

Il s'en serait bien passé, mais l'affaire Weinstein l'a rattrapé. Ben Affleck a en effet vu son nom surgir dans le scandale qui secoue Hollywood. L'acteur a été épinglé pour avoir été très silencieux et long à condamner lorsque les révélations ont commencé. Il faut dire que l'intéressé doit beaucoup à Harvey Weinstein, qui l'avait propulsé star avec Will Hunting, son film co-écrit avec son BFF Matt Damon.

Puis l'interprète du Batman a vu l'actrice Hilarie Burton se rappeler qu'il l'avait sexuellement agressée, lorsqu'il avait attrapé en 2003 ses seins sur un plateau de télévision. Une séquence que les internautes ont exhumée ces derniers jours, forçant Ben Affleck à sortir du silence pour présenter ses excuses : "J'ai agi de façon inappropriée envers Mrs Burton et je m'excuse sincèrement", a-t-il écrit sur son compte Twitter le 11 octobre dernier.

Dans la foulée, c'est une maquilleuse qui balance. "Il est venu vers moi, m'a agrippé les fesses et a mis ses doigts entre mes jambes, a témoigné sur Twitter Annamarie Tendler. Comme la plupart des femmes dans ces situations, je n'ai rien dit, mais j'ai beaucoup pensé à ce que je dirais si j'étais amenée à le voir de nouveau", évoquant cet épisode qui remontait aux Golden Globes 2014. Cette fois, l'acteur incriminé n'a pas réagi.

Face à la polémique, c'est auprès de Jennifer Garner, son ex-femme, et de ses enfants, qu'il a trouvé refuge. L'acteur de 45 ans a été vu jeudi 12 octobre, en compagnie de Jen et de leurs filles Seraphina et Violet – ils sont aussi parents d'un garçon, Samuel –, en train de déguster une glace chez Rori's à Santa Monica. Le réalisateur d'Argo semblait plus détendu lui qui, le jour même, était aperçu partageant une cigarette avec une jeune inconnue devant un centre de désintoxication bouddhiste de Los Angeles.