Ben Affleck, maudit, a dû prendre une cruelle décision...

Ben Affleck est de nouveau dans la tourmente. Alors que l'acteur-réalisateur semblait revenu au top avec le succès colossal d'Argo, son mauvais karma l'a rattrapé. La mort dans l'âme, la star hollywoodienne a dû prendre une cruelle décision. Dans un communiqué officiel, l'ex-chéri de Jennifer Garner explique avoir fait une croix sur la réalisation du film consacré à Batman. Un deuxième coup dur pour celui dont le dernier long métrage, Live By Night, a fait un énorme flop (18,9 millions de dollars de recettes en deux semaines d'exploitation dans le monde entier).

"Certains personnages ont une place à part dans le coeur de millions de gens. Jouer ce rôle demande de la concentration, de la passion et demande de délivrer la meilleure performance possible, explique le réalisateur oscarisé. Il est apparu clairement que je ne peux pas mener de front les deux tâches au niveau exigé par le projet. Avec le studio, j'ai pris la décision de trouver un réalisateur qui soit un partenaire avec qui je peux collaborer sur un film d'une telle ampleur. Je reste impliqué, nous allons faire ce film, mais nous recherchons un réalisateur. Je reste très attaché à ce projet, et j'ai hâte de donner vie à cette histoire pour les fans à travers le monde."

La pression, conjuguée aux récents résultats de Live by Night (un film que Ben Affleck a mis plus de trois ans à mettre sur pied et à produire), aurait-elle eu raison de celui qui interprète le Chevalier Noir depuis Batman vs. Superman ? Il y a deux semaines à peine, invité de Jimmy Kimmel, Affleck laissait entendre qu'il avait beaucoup trop de comptes à rendre, y compris aux fans. "Je vais réaliser le prochain Batman, nous y travaillons, avait-il déclaré. Mais c'est très frustrant, car j'ai mis un an et demi à écrire et tourner Live by Night et ça a représenté beaucoup de travail. Or, tout le monde s'en foutait. Personne ne me demandait : 'Où en êtes-vous de Live by Night ?' Mais là, avec Batman, j'ai toujours droit au 'où en êtes-vous de ce putain de Batman ?' Et je réponds 'Woh, j'écris, laissez-moi deux minutes !'."

Le tournage de ce film consacré à Batman, avec Deathstroke comme méchant annoncé, devait débuter cet été pour une sortie espérée en 2018.