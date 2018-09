Bénédicte Delmas : Que devient l'actrice de Sous le soleil ?

Bénédicte Delmas est connue pour avoir incarné Laure Olivier dans la série à succès Sous le soleil (TF1), de 1996 à 2008. En parallèle, elle a fait des apparitions dans des séries telles que Largo Winch, Navarro ou Léa Parker.

Mais depuis l'arrêt de Sous le soleil, la belle brune de 46 ans n'apparaît plus devant les caméras. Elle a préféré tirer les ficelles en tant que réalisatrice et a eu la chance de travailler sur les séries Plus belle la vie (France 3), Pas de secrets entre nous (M6), Sous le soleil de Saint-Tropez saison 2 (TFX), Section de recherche (TF1), Caïn (France 2) ou Tandem (France 3). "Je viens de terminer deux épisodes de la série Mongeville, prochainement sur France 3. Et je vais commencer la préparation de deux épisodes de Clem, la fin de la saison 9. Le tournage se fera en janvier", a confié Bénédicte Delmas à nos confrères de Télé Loisirs.

Elle a ensuite regretté qu'on ne propose plus de téléfilms ou de films à des femmes réalisatrices : "Les femmes sont sous-représentées dans le métier de réalisateur et encore plus sur les projets prestigieux comme les unitaires. Ça change, mais tout doucement." Face à cette difficulté, Bénédicte Delmas a décidé de monter son propre projet, un téléfilm intitulé Elles, les filles du Plessis : "Je l'ai initié et je l'ai écrit parce que je n'arrivais pas à réaliser des choses qui me tenaient à coeur. J'ai dû passer par l'écriture, et cela m'a ensuite permis d'accéder aux séries de polar du service public."