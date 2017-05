Benjamin Biolay, critiqué, débarque à Cannes et s'affiche complice avec Louane

À l'instar de Monica Bellucci et Pedro Almodovar, les stars du 7e art commencent à arriver à Cannes où l'annuel Festival International du Film démarrera demain, mercredi 17 mai. Et comme la tradition le veut, les regards sont d'abord tournés vers Nice et son aéroport en front de mer où la plupart des personnalités attendues posent pied-à-terre avant de se rendre à Cannes. Un premier bain de foule pour ceux qui vont faire vivre le Festival de Cannes pendant une dizaine de jours...

Benjamin Biolay et Louane Emera font partir des premiers arrivés. Les deux artistes étaient dans le même avion et c'est complice qu'on les a retrouvés, entourés de fans. Lunettes de soleil sur le nez, Benjamin Biolay était aussi classe que détendu, lui qui fait pourtant l'objet d'un bad buzz. Une partie de ses fans et de la critique lui reprochent d'avoir gentiment pompé le groupe de rap PNL pour son single Hypertranquille, l'un des morceaux qui fait partie de son nouvel album en duo avec son ex-épouse Chiara Mastroianni et intitulé Volver (sortie le 19 mai). Mais comme son titre l'indique, Benjamin Biolay est "hyper-tranquille" et il le prouve en posant à la cool avec la star de La Famille Bélier.

Dans la foulée, on a également vu Susan Sarandon et Julianne Moore, la première se déplaçant pour L'Oréal, la seconde a un film (Wonderstruck de Todd Haynes) à présenter jeudi. Jessica Chastain, membre du jury cette année, a aussi fait une arrivée remarquée, suivant sa future consoeur Maren Ade (Toni Erdmann), la star chinoise Li Yuchun mais aussi Frédéric Beigbeder.