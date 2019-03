Benjamin Castaldi fâché contre Line Renaud après ses propos sur sa grand-mère

Benjamin Castaldi est en colère. Ce 24 mars 2019, le chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8 a appris les propos de Line Renaud à propos de sa grand-mère Simone Signoret, décédée en 1985. C'est dans une interview pour Paris Match, alors que l'immense comédienne de 90 ans révélait le secret de sa longévité – à savoir une vie sans excès –, qu'elle avait formulé une comparaison avec Simone Signoret : "Je fais la fête de temps en temps mais je ne commence pas à boire de l'alcool au réveil, comme Simone Signoret qui, dès 10 heures du matin, trempait ses croissants dans le pastis à La Colombe d'or..."

Une anecdote qui n'est pas du tout passée du côté du petit-fils de l'actrice oscarisée en 1960 pour son rôle dans Les Chemins de la haute ville, un film de Jack Clayton. Il a ainsi répondu, dans une vidéo enregistrée à la terrasse d'un café et postée sur sa page Instagram : "Je découvre ce matin que Line Renaud, pour qui j'ai au demeurant beaucoup de respect, dit des horreurs sur ma grand-mère et je commence à être sérieusement lassé par toutes ces personnes qui attaquent ceux qui ne sont plus là. Et principalement quand ce sont des artistes qui ne sont pas à l'origine de génocides et qui plutôt dans leur vie ont fait en sorte que le monde aille mieux, qui ont consacré du temps pour les autres, qui ont offert du bonheur et à défaut de bonheur ont proposé un talent qui a été parfois et souvent partagé et apprécié."

Et de poursuivre : "Donc foutez la paix à tous ceux qui ne sont plus là. Foutez la paix à Johnny, foutez la paix à ma grand-mère, et foutez la paix à tous ceux qui n'ont plus la chance de pouvoir se défendre. Ça commence sérieusement à me casser les couilles, voilà, à bon entendeur, salut !"

Un coup de gueule que nous vous proposons de découvrir ci-dessous :