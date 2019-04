Benjamin Castaldi "trahi par sa femme" : Son appartement ruiné par Cyril Hanouna

Événement jeudi 4 avril 2019, sur C8. La chaîne de la TNT diffusait TPMP fête ses 9 ans, un prime au cours duquel Benjamin Castaldi (49 ans) pensait piéger Cyril Hanouna. Il a malheureusement été pris à son propre piège. On vous explique !

Cette saison, le mari d'Aurore Aleman n'a pas été épargné. Par exemple, Cyril Hanouna n'a pas hésité à dévoiler son numéro de téléphone à plusieurs reprises. Ce qui a eu, en toute logique, le don d'agacer Benjamin Castaldi. Pour se venger, ce dernier a tout mis en oeuvre pour découvrir où vivait l'animateur de 44 ans et ainsi y introduire une équipe qui aurait mis le bazar à son domicile.

"C'est un cadeau pour vous, Cyril. Ça fait plusieurs fois que vous me faites des mauvaises blagues, parce qu'on parle souvent de votre gentillesse, de votre grand coeur. On en a marre ! J'en ai plein le dos. Alors j'ai enquêté avec vos équipes et je sais où vous habitez", a lancé Benjamin Castaldi, alors qu'étaient projetées des images d'une porte.

Très vite, l'ex-animateur de TF1 s'est rendu compte qu'il s'agissait de sa maison. "Vous aviez vraiment cru que vous alliez m'avoir ?", a déclaré Cyril Hanouna, non sans fierté. Après quoi, on a découvert que des poules, un âne, des oies et un dindon se trouvaient à l'intérieur du nid douillet de Benjamin Castaldi. Une vraie basse-cour. En prime, on a pu découvrir Kamel (Loft Story) déguisé en bergère. "Mais ça va puer chez moi, après. Vous savez ce qui me rend fou ? C'est que je suis encore assez con pour croire que je peux vous piéger. Je me fais niquer à chaque fois. Ça veut dire que ma femme m'a trahi", conclut-il.

Du côté des audiences, l'émission a rassemblé 1,31 million de téléspectateurs (soit 5,7% de part de marché sur les 4 ans et plus).