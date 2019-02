Benjamin Castaldi fou amoureux d'Aurore : Son tendre message à son épouse

Ce 27 février 2019 est un jour important pour l'animateur et chroniqueur Benjamin Castaldi. Sa belle épouse Aurore Aleman fête aujourd'hui ses 42 ans !

Désireux de partager cette information avec le plus grand monde et de célébrer celle qui fait battre son coeur, le pilier de Touche pas à mon poste sur C8 qui a récemment connu un gros pépin de santé après un accident de moto s'est saisi de son compte Instagram pour publier une photo d'Aurore prête à souffler ses bougies. "Bon anniversaire mon amour que j'aime à la folie !!!!!", a-t-il écrit en légende de son cliché plein de tendresse. Un cliché qui a évidemment attiré plusieurs milliers de like en quelques minutes.

Le 27 août dernier, Benjamin Castaldi – qui est le papa de Julien (22 ans), Simon (18 ans) et Enzo (15 ans) –prenait déjà la parole pour évoquer sa belle épouse à l'occasion de leurs 2 ans de mariage. L'animateur de 48 ans avait alors publié deux magnifiques photos de son couple. "2 ans qu'un ange s'est posé sur mon épaule... Let's celebrate !!! Noces de cuir... I love her", écrivait-il en légende.

Ah, l'amour...