Benjamin Castaldi : Il affiche sa belle complicité avec son fils Enzo

Samedi 25 août 2018, l'équipe du PSG jouait leur troisième match de Ligue 1 depuis la reprise de la compétition. Et c'est au Parc des Princes à Paris que Kylian M'Bappé et ses coéquipiers ont terrassé leurs adversaires du club d'Angers (3-1), offrant au public un véritable spectacle.

Mordu de foot, Benjamin Castaldi avait la chance de se trouver dans les tribunes accompagné d'un des meilleurs supporters de la sélection parisienne, son fils Enzo, né de ses amours avec Flavie Flament. A 14 ans, il est le dernier enfant de la joyeuse tribu de l'ancien animateur de Secret Story, déjà père de Julien et Simon (respectivement 21 ans et 18 ans, les enfants de Valérie Sapienza).

Le mari comblé d'Aurore Aleman a immortalisé ce moment complice passé avec son benjamin et a dévoilé une photo sur son compte Instagram. "En place avec Enzo. On est comme des ouf !!!", s'exclame-t-il. De son côté, Enzo, qui possède déjà son propre compte sur le réseau social, a également partagé leur adorable instant père et fils. Les internautes ont alors pu découvrir la ressemblance frappante du duo : "Enzo est très mignon et ressemble à son papa", notait un abonné.



Le 3 septembre, Benjamin Castaldi sera de retour à l'écran en tant que chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste (C8). Cyril Hanouna prévoit beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle saison, à commencer par l'arrivée de nouveaux visages autour de sa table mais aussi le retour d'anciennes figures emblématiques du show, comme Bertrand Chameroy et Nabilla Benattia.