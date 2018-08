Eric Naulleau rejoint Cyril Hanouna : "J'ai beaucoup d'admiration pour lui"

C'était une rumeur, qui est maintenant sur le point d'être officialisée : Eric Naulleau devrait rejoindre Cyril Hanouna sur C8 à la rentrée pour une nouvelle émission sur l'actualité. Une émission qui n'a pas encore de nom officiel pour l'instant et qui sera diffusée chaque vendredi soir en deuxième partie de soirée. Interrogé sur Europe 1 à ce sujet, l'ex-polémiste de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché a fait quelques déclarations...

"Oui oui, ça se mijote", a-t-il assuré dans Le Club de l'été. Et de poursuivre quand il lui a été demandé si c'était un exercice qui l'attirait : "Ce serait pas une grande découverte puisqu'il s'agit de commenter l'actualité de la semaine (...) C'est en train de mijoter et ça va bouillir dans pas très longtemps, c'est pas tout à fait bouilli mais on approche du point d'ébullition. On attend une signature de contrat, voilà, exactement."

Dans la foulée, Eric Naulleau a livré le fond de sa pensée concernant son possible futur "patron" Cyril Hanouna. "Je pratique le grand écart. J'ai beaucoup d'amitié et même d'admiration pour lui. Quand je dis ça, je me prends des messages qui me disent 'Mais comment est-ce possible ? Comment peut-on vanter Proust et être copain avec Hanouna ?' Bah voilà ! Je suis désolé mais c'est comme ça que ça se passe", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

Pour rappel, concernant cette nouvelle émission de Cyril Hanouna, les noms de Doc Gynéco et de Bernard Laporte ont déjà été évoqués. Le suspense reste entier quant à la composition de cette nouvelle équipe !