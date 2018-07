Benjamin Castaldi en plein bonheur : Il dévoile des photos de sa femme topless

Benjamin Castaldi et Aurore Aleman vivent à fond la dolce vita durant leurs vacances en Italie et plus précisément en Sicile. Chacun de leur côté, ils ont tenu à partager avec leurs abonnés quelques instants de bonheur de leur séjour. Un coup au restaurant accompagnés d'une amie, ou bien en détente dans leur maison du club med "dans la montagne sicilienne", les amoureux ont suscité de nombreuses réactions des internautes : "Plutôt pas mal ! Belles vacances à vous !", "Vous êtes bien là", "Il y a pire comme endroit", "C'est magnifique", "Petit havre de paix"

Mais l'animateur télé ne s'est pas arrêté là. Complètement accro à sa femme, Benjamin Castaldi n'a pas hésité à dévoiler des photos très sensuelles de sa moitié en noir et blanc. Enveloppée dans un drap, Aurore Aleman prend la pose pour son mari et sait s'y prendre pour faire grimper la température !

Pour rappel Benjamin Castaldi et sa femme Aurore se sont dit "oui" le 27 août 2016. S'ils se connaissaient déjà depuis l'époque où ils travaillaient ensemble pour Secret Story, ce n'est que des années plus tard qu'ils tomberont amoureux.