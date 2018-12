Benjamin Castaldi accidenté : Sa femme Aurore Aleman lui redonne le sourire

Le séjour à l'hôpital se poursuit malheureusement pour Benjamin Castaldi. Alors qu'il se rendait sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 6 décembre 2018, le chroniqueur et animateur de C8 âgé de 48 ans a été victime d'un accident de moto. S'il pensait que ses blessures étaient bénignes, il a vite appris que c'était plus grave qu'il ne le pensait et qu'il devait donc subir une opération.

L'ancien animateur de TF1 peut heureusement compter sur le soutien de ses proches. Sans surprise, sa femme Aurore Aleman lui a rendu visite à l'hôpital, de quoi lui redonner un peu le sourire. "Mon clown est toujours là pour me faire rire. On vous embrasse et à très vite. Le moral est de retour. Reste que les fractures. Sortie d'hosto jeudi", a-t-il légendé une photo en noir et blanc sur laquelle il pose tout sourire au côté de son épouse, ce lundi 10 décembre.