Benjamin Castaldi accidenté : Jambe dans le plâtre, vis... "C'est un peu long"

Week-end à l'hôpital pour Benjamin Castaldi, et plus si affinités. Le 6 décembre 2018, alors qu'il se rendait sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), le chroniqueur et animateur de 48 ans a été victime d'un accident de moto. S'il se voulait rassurant au début, c'était finalement plus grave qu'il ne le pensait. Le mari d'Aurore Aleman a en effet été opéré et l'a annoncé à ses abonnés. Ces derniers n'ont pas manqué de lui apporter leur soutien. Ce dimanche 9 décembre 2018, "Benji" a donc pris le temps de donner de ses nouvelles en vidéo.

C'est sur son lit d'hôpital que Benjamin Castaldi a enregistré le message suivant : "Salut les amis ! Tout d'abord, merci mille fois pour tous ces messages reçus sur les réseaux. Ça fait vraiment chaud au coeur. Le bilan : j'ai la jambe dans le plâtre, il y a des vis et des plaques. C'est de la mécanique comme dirait l'autre. C'est un peu long à se réparer, mais ça va se réparer. J'espère vous retrouver très vite et je vous embrasse tous très fort."