Benjamin Castaldi victime d'un accident de moto: Photo de sa "jambe dans le sac"

Benjamin Castaldi a évité le pire. Jeudi 6 décembre 2018, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a eu un accident de la route. Alors qu'il se rendait peut-être sur le plateau de l'émission star de Cyril Hanouna, l'homme de 48 ans a eu accident de moto.

A-t-il glissé ? Un autre véhicule est-il impliqué ? Pour le moment nous n'en savons pas plus. L'ex-animateur de Secret Story s'est en tout cas montré rassurant en postant sur Twitter une photo de lui, le sourire aux lèvres, alors qu'il se trouve dans l'ambulance. Une cliché qui en dit plus sur son état de santé puisqu'il a écrit, avec humour : "La voyante dans le cassoulet avait raison !!! Accident de moto et jambe gauche dans le sac !!! Et big up aux pompiers de Paris !!!"