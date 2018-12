Benjamin Castaldi accidenté : Fractures, opération... "C'est plus grave que prévu"

Benjamin Castaldi n'a décidément pas de chance sur la route. Jeudi 6 décembre 2018, le chroniqueur de 48 ans a été victime d'un accident de moto, alors qu'il se rendait sur le plateau de Touche pas à mon poste. "La voyante dans le cassoulet avait raison !!! Accident de moto et jambe gauche dans le sac !!! Et big up aux pompiers de Paris !!!", a-t-il légendé une photo de lui tout sourire dans l'ambulance. Sans surprise, Cyril Hanouna a évoqué cet accident dans son émission.

Après avoir rappelé qu'une voyante lui avait prédit le 9 novembre dernier, lors du prime Dites-le à Baba, qu'il se casserait la jambe, l'animateur de 44 ans a confié : "Il m'a appelé, il attendait les pompiers, et il a été touché à la jambe." Et Matthieu Delormeau de préciser : "Il a la cheville cassée, le bas de la jambe cassé."

"En plus, Benjamin Castaldi, quand il est revenu [fin novembre du tournage du prime filmé en] Laponie, dans l'avion du retour, il m'a dit : 'T'as vu, elle disait n'importe quoi, la voyante. Tu vois, je ne me suis pas cassé la jambe !'", a ajouté Cyril Hanouna.

Bien qu'il soit à l'hôpital pour se soigner, Benjamin Castaldi n'a pas loupé cette séquence et a pris le temps d'apporter sur Twitter de plus amples précisions sur son état de santé : "Coucou les amis, merci pour tous vos messages... Bon c'est un peu plus grave que je pensais... Fracture ouverte du talon et du genoux... Petit tour sur le billot... Et je vous retrouve vite... Enfin, j'espère je vous embrasse !"