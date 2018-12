Benjamin Castaldi sur son lit d'hôpital : Grosse opération après son accident

Hier, jeudi 6 décembre 2018, alors qu'il était en route pour Touche pas à mon poste (C8), Benjamin Castaldi a été victime d'un accident de moto. Depuis, le chroniqueur de Cyril Hanouna a donné de ses nouvelles via une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

C'est sur Instagram, allongé en blouse bleue et sur son lit d'hôpital que l'ancien animateur de Secret Story s'est exprimé. " Coucou les amis ! Des nouvelles, voilà, je suis à l'hôpital. J'ai une double fracture du talon ouverte. C'est une fracture du plateau tibial et de l'orteil", lance-t-il. Et d'expliquer qu'il va subir "quatre, cinq heures d'opération" dans la journée. "Puis après quatre, cinq jours d'hôpital et j'espère revenir très vite dans l'équipe, vous me manquez tous", poursuit-il.