Benjamin (Princes de l'amour) : Son frère Jérémy est canon, la preuve !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les internautes ont été nombreux/ses à craquer pour Jérémy... "Aussi beau l'un que l'autre", "Le frère est encore plus canon que lui", "Trop beaux tous les deux", ont lancé certain(e)s. Si Benjamin et Jérémy ont le même nez et la même bouche, ils gardent tout de même chacun leur singularité. En effet, le candidat de télé-réalité est brun aux yeux marron tandis que son frère a les cheveux châtain clair et les yeux d'un bleu perçant.

Pour rappel, Jérémy avait déjà fait une apparition télévisée en 2014. Tandis que le beau brun participait aux Princes de l'amour 2, il avait sollicité l'aide de son frère afin de l'aider à déterminer laquelle de ses deux prétendantes, Kim et Méryl, lui correspondrait le plus. Ainsi, Jérémy avait-il rencontré les deux jeunes femmes, puis avait livré son ressenti à Benjamin face aux caméras de W9.

Et si Benjamin semble encore chercher l'amour, son frère Jérémy a de son côté trouvé son âme soeur. Sur Instagram, il a partagé plusieurs photos avec son chéri, un certain Vincent.