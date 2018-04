Benoît Dubois quitte NRJ12 : Cyril Hanouna le recrute !

Coup dur pour Benoît Dubois. Son contrat n'a pas été renouvelé par NRJ12, l'ancien chroniqueur du Mad Mag s'est donc retrouvé sans emploi et a annoncé, avec humour, la nouvelle à ses abonnés jeudi dernier.

"Huit ans de délires, huit ans de joie, huit ans de fous rires, à vos côtés. Ce soir, une page se tourne. Merci NRJ12 mais surtout, merci à vous d'avoir été à mes côtés pendant toutes ces années. En espérant vous revoir vite. PS : séance de dédicaces à Pôle emploi le lundi 9 avril #coeur #télé #end", pouvait-on lire en légende d'une vingtaine de photos souvenirs de ses huit années de bons et loyaux services. Mais que l'ancien candidat de Secret Story ne s'inquiète pas trop, il pourrait bien retrouver du travail plus tôt que prévu.

Vendredi 6 avril, Benjamin Castaldi était aux commandes de Touche pas à mon poste (C8). Et, alors qu'il évoquait le départ de Benoît de NRJ12, Cyril Hanouna l'a appelé en direct. L'animateur de 43 ans a fait savoir qu'il était toujours partant pour faire venir le beau blond dans son équipe la saison prochaine : "Benoît ça fait plusieurs années que je le veux, je pense qu'il serait excellent chez nous."

Après avoir découvert que le public était pour cette idée, il a alors lancé : "Vous pouvez considérer que c'est signé !" Une déclaration qui devrait donner le sourire à Benoît, lui qui a eu du mal à encaisser son départ de NRJ12. La chroniqueuse Magali Berdah a en effet révélé que le grand ami d'Emilie Picch lui a envoyé le message suivant jeudi dernier : "Ce qui se passe, ça me regarde. Juste ce que je peux te dire de plus sincère, c'est que jeudi à 16h, j'ai exactement la sensation d'arriver chez mon mec et que mes affaires étaient devant la porte alors que je l'aime encore. Tout ce qui m'importe, c'est de retrouver Emilie et ma Mad Box. Je voulais au moins finir la saison."