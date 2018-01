Mad Mag arrêté : Benoît Dubois et Émilie Picch reforment déjà leur duo !

Le Mad Mag de NRJ12 a été soudainement déprogrammé ce 22 janvier 2018, à peine quelques semaines après son retour à l'antenne. Trois jours plus tard, nous apprenons que les talentueux chroniqueurs Benoît Dubois et Émilie Picch auraient déjà repris le chemin des studios !

En effet, contre toute attente, il semblerait que le duo de chroniqueurs ait été rappelé pour reprendre les tournages de sa séquence humoristique appelée La Mad Box dans laquelle il flingue les émissions de télé-réalité de la chaîne. C'est Émilie Picch elle-même qui a annoncé la nouvelle sur Twitter ce 25 janvier afin de rassurer ses admirateurs qui ne se remettaient pas de l'arrêt brutal du Mad Mag. "Après moult messages, pétitions, grèves de la faim, marches silencieuses... On retourne des #MadBox À très vite !", a-t-elle indiqué à ses 54 000 abonnés en légende d'un cliché d'elle avec son camarade.

Bien entendu, les internautes ont été ravis d'apprendre la nouvelle. "Ouiiiiii, tellement contente ! Votre duo de choc me manquait grave ! Je suis impatiente de vous retrouver", "C'est ma séquence préférée !", "C'est la très bonne nouvelle du jour. Ouf, nous voilà rassurés ! Merci de nous faire autant rire", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, après l'annonce de la déprogrammation du Mad Mag, Benoît avait ironisé en commentaire d'une photo de son badge NRJ12 : "Loue temporairement badge NRJ12 all inclusive, accès à tous nos services (loges, cafétéria et dressing costumes pour vos festivités). Vous aurez également la chance de croiser moult célébrités telles qu'Aymeric Bonnery ou même Ayem Nour pour les plus chanceux ! Prix à débattre !"

Finalement, Benoît va pouvoir réutiliser son badge plus vite que prévu !