EXCLU - Benoît Dubois et Emilie Picch : Qui a le plus gros salaire ? Réponse...

A l'occasion de la conférence de rentrée du groupe NRJ - à laquelle Purepeople a assisté -, les visages phares de la chaîne NRJ12 étaient présents. Ainsi, Emilie Picch et Benoît Dubois, tous les deux chroniqueurs dans le Mad Mag et dans la Summer Class du programme diffusé tout l'été, ont accepté de se prêter au jeu d'une interview en duo.

Au micro de Purepeople, le tandem a révélé lequel des deux était le plus drôle, le plus sensible, le plus ponctuel, mais pas seulement... En effet, la jolie blonde et son acolyte ont également répondu à la question de savoir qui était le mieux payé. Après avoir désigné sa collègue, Benoît Dubois s'est expliqué, non sans humour : "Je vous rappelle qu'elle fait la Mad Box, le Mad Mag, l'animation de la Summer Class..."

De son côté, Emilie Picch a précisé toucher une somme d'argent inférieure à celle de l'ex-candidat de Secret Story. "Evidemment il est mieux payé que moi, mais parce qu'il est là depuis plus longtemps aussi. Il y a une petite prime d'ancienneté", a-t-elle avoué. Et Benoît Dubois de confirmer : "C'est vrai." Rappelons que le chroniqueur d'Ayem Nour a intégré l'équipe de l'émission en octobre 2011, lorsque Matthieu Delormeau était encore aux commandes du programme.

