Benoît Dubois, sosie de Mylène farmer à 17 ans ? Il dévoile une photo dossier...

Jeudi 19 avril 2018, Benoît Dubois, grand gagnant de Secret Story 4 (TF1), a fait une surprise à ses abonnés sur Instagram !

Celui dont on avait déjà découvert de nombreuses photos "dossier" par le passé – notamment lorsqu'il travaillait pour NRJ12 dans le Mad Mag – a publié une nouvelle archive personnelle le montrant méconnaissable. "Dossier du jour, bonjour ! Quand un membre de ta famille t'envoie une photo de tes 17 ans, tu te dis 'mais pourquoi ?!?'", a-t-il écrit en légende d'une photo posée le montrant avec une chevelure rousse... avec option mèche à la Justin Bieber !

Bien entendu, ses abonnés n'ont pas attendu bien longtemps avant de se manifester devant cette publication inattendue... et beaucoup l'ont comparé avec une très célèbre chanteuse franco-canadienne ! "On y voit une petite ressemblance avec Mylène Farmer", "Mylène Farmer, sors de ce corps !", "On dirait Mylène Farmer... ou Véronique Genest", "Je ne savais pas que Mylène Farmer avait eu un fils, ça t'allait bien !", "Tu ressembles trop à Mylène Farmer, là !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, aux dernières nouvelles, Benoît Dubois devrait intégrer la bande de Touche pas à mon poste (C8) à la saison prochaine... Cyril Hanouna a en tout cas fait part de son intention de recruter le jeune homme.