Bernadette Chirac, sa "plus grande souffrance" : la maladie de sa fille Laurence

C'est le drame de sa vie. Bernadette Chirac ne s'est vraiment jamais remise de la mort tragique de sa fille, Laurence, emportée en 2016 par une crise cardiaque. En plus de la perte de son enfant, Bernadette Chirac a plongé dans la culpabilité. En effet, sa fille était atteinte d'anorexie mentale et vivait au gré des rémissions et des rechutes. Un lourd secret qui mena Laurence à vivre cachée, à ne pas s'afficher en public. "Dans un mode politique où la moindre faille peut être exploitée, il n'était pas question qu'il en parle", a détaillé Candice Nedelec dans son livre Bernadette et Jacques (Point Document).

Les Chirac, qui ont donc choisi de taire la souffrance de leur fille Laurence, décident alors de mettre en avant leur seconde fille, Claude. Une douleur supplémentaire pour Bernadette Chirac, qui s'efforce d'évoquer le combat de Laurence, alors que son mari, bien qu'il ait oeuvré dans l'ombre, n'en a jamais parlé publiquement. "Il s'est battu. Il a consulté tous les médecins. (...) C'est vraiment une douleur énorme pour lui. Lorsque les médecins lui ont conseillé de déjeuner avec elle tous les jours alors qu'il était Premier ministre, il allait jusqu'à faire deux déjeuners pour la rejoindre entre midi et deux", avait confié Candice Nedelec à BFMTV.

Alors que la santé du couple Chirac décline progressivement, Bernadette Chirac ne s'exprime plus publiquement. Elle s'est cependant confiée au journaliste Erwan L'Éléouet, qui a publié la biographie Bernadette Chirac – Les Secrets d'une conquête (Ed. Fayard). L'ancienne première dame lui a ainsi révélé sa plus grande douleur : la perte de Laurence, et son impuissance face à la maladie. "C'est sa plus grande souffrance. Elle ressent une profonde détresse de ne pas avoir décelé assez tôt la maladie et de ne pas avoir trouvé la cause, ni le remède. C'est son chemin de croix", a indiqué le journaliste à CNews. Une douleur qui ne partira jamais.