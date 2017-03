Bernard de La Villardière, son joint à la télé : "Ce n'est pas pour le buzz"

Bernard de la Villardière n'hésite pas à donner de sa personne pour ses émissions. Quitte à être parfois moqué. Lundi 27 mars à 21h, le journaliste de M6 sera à l'affiche d'un nouveau numéro de Dossier Tabou. Dans ce dernier, il évoquera le cannabis en France, sujet de débat ô combien tabou, pour lequel il a aussi voyagé aux Etats-Unis (Colorado) et aux Pays-Bas, où cette drogue est légale. Pour les besoins d'une démonstration des effets du cannabis, l'ex-animateur de Zone Interdite va même consommer, face caméra, un joint.

Le but est de dénoncer les risques du cannabis sur la conduite puisqu'après avoir fumé, le journaliste va prendre le volant, assisté d'un passager, sur un circuit fermé. Invité sur le plateau de C à Vous, Bernard de La Villardière s'est expliqué sur son geste et a confié que la fumette l'avait rendu paranoïaque et agressif, lui qui a aussi avoué ne pas avoir attendu ce reportage pour expérimenter cette drogue.

Il a ainsi raconté que sa première fois était lors d'un concert de David Bowie à Pantin, en 1978. "Moi je n'ai pas beaucoup fumé parce que ça me rendait parano, en fait. Je m'enfermais dans ma bulle et j'étais de moins en moins sociable, encore moins que d'habitude. Et je devenais agressif même", a confié l'intéressé devant Anne-Sophie Lapix.

Inévitablement, et avant même la diffusion du programme, Bernard de La Villardière a fait le buzz avec ce fameux joint. Interrogé par Télé-Loisirs, il a justifié son geste : "Je ne me suis pas prêté à cet exercice pour le plaisir de faire le buzz mais parce qu'il peut avoir un effet dissuasif, notamment auprès des jeunes conducteurs. Le cannabis, c'est comme l'alcool, ça altère les réflexes au volant."

L'animateur et journaliste pourrait risquer une sanction du CSA si celui-ci considère que la prise de drogue n'a pas servi un propos utile à l'émission.