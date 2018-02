Bernard Tapie face "à la sale épreuve" du cancer : "J'y crois comme un fou"

Bernard Tapie donne de ses nouvelles. Atteint d'un cancer de l'estomac, celui qui a subi une lourde intervention en janvier s'est confié vendredi 16 février 2018 au micro de BFMTV, confiant être "dans une séquence un peu plus difficile que les autres", lui qui a "des difficultés à reprendre la vie normale" après quatre mois de chimiothérapie.

Touché par les "témoignages incroyables" qu'il reçoit chaque jour, l'homme de 75 ans est également soutenu au quotidien par une famille unie. Son fils Stéphane (48 ans) mais aussi sa fille Sophie (30 ans) se sont exprimés dans la presse ces derniers jours, fier du combattant qu'il est.

En pleine "phase d'incertitudes"

Si l'issue est incertaine et qu'il attend encore de pouvoir retrouver des forces pour subir une nouvelle séance de chimiothérapie, Bernard Tapie se dit "pas trop optimiste parce que les médecins souhaitaient [lui] refaire de la chimio, mais pas trop pessimiste non plus parce que ça arrive souvent qu'une opération n'élimine pas la totalité des tumeurs".

Admettant être dans une "phase d'incertitudes", il concède toutefois y croire "comme un fou". "Je suis certain que dans quelques mois, ce ne sera que des mauvais souvenirs", a-t-il ajouté. Et de conclure : "On tient si moralement on remet les choses à leur place. C'est une sale épreuve, elle est difficile à vivre mais elle est encore plus difficile à vivre si on l'a voit plus sombre qu'elle n'est."