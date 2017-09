Bernard Tapie face au cancer : "Ce n'est pas le moment de faire ma nécro"

Atteint d'un "cancer de l'estomac avec extension à l'oesophage", information révélée publiquement par son épouse Dominique, Bernard Tapie, 74 ans, n'est pas seul dans son combat.

Dimanche soir, en clôture de la septième journée du championnat de France de Ligue 1, le stade Vélodrome et le peuple phocéen lui ont manifesté de manière éclatante leur attachement et leur soutien : à l'occasion de la réception de Toulouse par l'Olympique de Marseille, les clubs de supporters ont déployé des banderoles aux messages éloquents. "Soutien au Boss" et "Hommage à M. Tapie" de la part des Fanatics, "Bernard à jamais le premier" dans le virage nord, "Courage Nanard, on est avec toi" du côté des Ultras, "Bernard, dans cette épreuve, reste le Boss" chez les South Winners, clamaient-elles. Et à propos de clameur, des "Tapie, Tapie" sont bruyamment descendus des tribunes dans les minutes qui ont précédé le coup d'envoi. "C'est lui qui affronte la maladie et c'est un dur, mais il faut qu'il sache qu'il n'est pas seul", a bien résumé auprès du quotidien Le Parisien un des leaders des South Winners.

Plus fort que toutes les chimios du monde

Une émouvante union sacrée autour de l'ancien dirigeant de l'OM – au temps de sa splendeur passée et de son triomphe dans la Ligue des Champions 1993 – d'autant plus forte et significative que les supporters phocéens ont plutôt la dent dure envers l'actuel état-major du club : échaudés par un mercato qui ne leur semble pas correspondre au clinquant OM Champions Project annoncé à l'arrivée du nouveau propriétaire, l'Américain Frank McCourt, ils ont refusé de préparer un tifo géant pour la venue prochaine du PSG... Le signe d'une vive émotion au sein de la communauté de l'OM, comme l'a constaté Stéphane Tapie, fils de Bernard, qui dit à propos de ces hommages n'avoir "rien autorisé" mais ne pas s'être opposé à cette initiative prise sans qu'il la sollicite : "Cela fait plusieurs semaines que l'état de santé de mon père est connu dans tout Marseille, a-t-il expliqué dans un entretien accordé au Parisien. (...) Rachid Zeroual, le vice-président des South Winners, m'a dit que tous les supporters de l'OM étaient vraiment émus. Ils voulaient absolument lui lancer un message de soutien. Cela m'a forcément touché."

Dominique Tapie, qui révélait dimanche que son mari suit un traitement de chimiothérapie adapté et espère une intervention chirurgicale avant la fin de l'année, a également accueilli ce démonstrations avec bonheur, jugeant ce soutien "plus fort que toutes les chimios du monde".

Mon père est un lion, il ne lâche jamais

Ce qui est touchant également, c'est la réaction de Bernard Tapie à ces témoignages d'affection, que Stéphane partage : "Il a d'abord fait de l'humour en disant : "Ce n'est pas le moment de faire ma nécro." Mais je sais qu'il est très touché par ces messages. Vous n'imaginez pas à quel point il aime Marseille et son excentricité. Et savoir que la ville pense à lui dans ces moments durs, forcément, ça l'émeut profondément. Marseille, c'est sa vie. Et je sais que cet amour venu du Vélodrome va lui faire beaucoup de bien." Le fils Tapie, qui dit avoir apprécié que les rédactions des journaux parisiens aient respecté une certaine discrétion alors qu'elles étaient au courant depuis un moment, est admiratif de la pugnacité "presque surnaturelle" dont son père a fait preuve tout au long de sa vie et dont il fait preuve aujourd'hui face à la maladie, traité à l'hôpital Saint-Louis "par une équipe de référence". "Mon père est un lion qui ne baisse jamais les bras. C'est ça qui est beau et impressionnant avec lui. Il ne lâche jamais."

"Il va s'en sortir, c'est sûr. C'est un battant, un homme qui ne refuse jamais le combat", abonde, lui aussi sollicité par Le Parisien, le cinéaste Claude Lelouch, qui avait dirigé un Bernard Tapie acteur dans Hommes, femmes, mode d'emploi et en garde le souvenir d'un "mec super doué en tout et qui ose beaucoup de choses". Ironie du sort, ce film de 1996 voyait Bernard Tapie camper un homme d'affaires assez cynique dont la vie bascule lorsqu'une ex, médecin, lui laisse croire qu'il est atteint d'un cancer de l'estomac... Mais la morale qu'en tire le réalisateur incite à l'optimisme : "C'était justement que le moral peut faire davantage que tous les traitements, considère-t-il. C'est le premier des médicaments. Nous avons cette force en nous. Elle peut faire des miracles. Bernard était tout à fait convaincu de cela."

"Il va remporter cette bataille : la bagarre, ça le connaît", assure quant à elle Chantal Ladesou, son ancienne partenaire de scène dans la pièce Oscar. "C'est un nouveau combat. Il est en face du cancer et je suis sûr que, là aussi, c'est lui qui va l'emporter. La maladie s'attaque à quelqu'un de très fort", annonce pour sa part Bernard Hinault, vainqueur du Tour de France sous la direction d'équipe de Bernard Tapie, louant le "mental de champion" de ce dernier. Allez, bonhomme, ne déçois pas tes supporters.