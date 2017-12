Bertrand Cantat, l'enquête explosive : Deux membres de Noir Désir en colère

Ce qui a été dit par ce membre de Noir Désir anonyme dans Le Point, logiquement Serge Teyssot-Gay, est terrible. Il raconte d'abord comment Kristina Rady leur avait demandé à tous de mentir à Vilnius dans le but de protéger ses enfants, Milo (20 ans) et (Alice 15 ans). Il raconte également l'emprise de Cantat sur Kristina et Noir Désir : "Kristina m'a vu et elle m'a demandé, à moi et à tous les autres membres du groupe, de cacher ce que l'on savait. Elle ne voulait pas que ses enfants sachent que leur père était un homme violent (...) Je savais qu'il avait frappé la femme avec qui il était avant Kristina. Je savais qu'il avait tenté d'étrangler sa petite amie, en 1989. Mais, ce jour-là, nous avons tous décidé de mentir. Nous étions tous sous son emprise. Et nous pensions qu'il se soignerait."

Pour rappel, quelques mois après le suicide de Kristina Rady, Serge Teyssot-Gay a quitté le groupe en publiant ce communiqué cinglant : "Je fais part de ma décision de ne pas reprendre avec Noir Désir, pour désaccords émotionnels, humains et musicaux avec Bertrand Cantat, rajoutés au sentiment d'indécence qui caractérise la situation du groupe depuis plusieurs années." Contacté par l'AFP, il n'a pas souhaité commenter l'enquête du Point et "parler de Noir Désir".

Ce vendredi 1er décembre, Bertrand Cantat publie Amor Fati, son premier album solo.