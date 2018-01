Bertrand Cantat : Mort de sa petite soeur Ann Cantat-Corsini à 47 ans...

Fin 2017, Bertrand Cantat publiait son premier album solo en pleine polémique autour de sa grande interview dans Les Inrockuptibles et les guerres intestines au sein de Noir Désir. Celui qui fut condamné pour le meurtre de Marie Trintignant est une nouvelle fois rattrapé par la tragédie. Huit ans après le suicide de son épouse Kristina Rady, mère de ses enfants, le quotidien Sud-Ouest nous apprend, ce mardi 16 janvier 2018, que le chanteur de 53 ans et son frère aîné Xavier, photographe, ont perdu leur petite soeur, artiste : Ann Cantat-Corsini est morte à 47 ans.

Selon nos confrères, elle a succombé après un long combat contre la maladie. C'était une artiste, une photographe reconnue, "une plasticienne et une cinéaste, qui [était] depuis le 2 novembre à l'honneur à l'Institut Culturel Bernard-Magrez à Bordeaux". Ann Cantat-Corsini a travaillé pour le cinéma. Sud-Ouest rappelle qu'elle fut "Régisseuse sur Jeanne d'Arc de Luc Besson, assistante à la mise en scène sur Total Kheops et La bande du Drugstore aux côtés de Michel Spinoza et de Bruno Dumont" et qu'elle "apparaît aussi dans Indigènes de Rachid Bouchareb".

L'aurore

En 2010, elle expose aux célèbres Rencontres d'Arles puis à Paris et bien sûr Bordeaux. Elle voyage beaucoup, de la Chine à l'Amérique du Sud en passant par le Mexique. Ann Cantat-Corsini réalise également des courts métrages.

Depuis le 2 novembre, elle expose à l'Institut Culturel Bernard-Magrez à Bordeaux où elle présente Respire, une collection de ses paysages, son thème de prédilection depuis trois ans. "Après avoir capté durant des années un environnement urbain, peuplé de présences humaines, elle laisse aujourd'hui son imaginaire s'exprimer lors d'errances poétiques et oniriques, réinventant son paysage intérieur, peut-on lire sur le site officiel de l'institut. Un retour aux sources évident pour celle qui fut éveillée à l'art par la peinture impressionniste." Son Aurore des temps, à découvrir ci-dessous, a reçu le prix d'Excellence Labottière lors du premier Grand Prix Bernard Magrez lancé en 2016. Ces prix récompensent des "artistes contemporains les plus prometteurs et talentueux de leur génération, désignés par le vote du public et du jury composé de personnalités du monde de l'art".