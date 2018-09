Bertrand Chameroy quitte TPMP et Balance ton post : "C'est ma décision"

"Il sera avec moi à partir du 21 septembre en deuxième partie de soirée dans Balance ton post !. Il reviendra ensuite dans Touche pas à mon poste avec un autre format de chronique. Il fait toujours partie de l'équipe", confiait Cyril Hanouna à nos confrères de TV Mag le 13 septembre 2018. Cela ne se fera malheureusement pas. Bertrand Chameroy a annoncé au Parisien qu'il ne participerait finalement pas à Balance ton post (C8), dont le lancement est prévu ce vendredi 21 septembre 2018, à partir de 23h10.

C'est pourtant lui qui avait trouvé le nom du programme et une partie de l'équipe comme le précisent nos confrères. "C'est ma décision. On se parle avec Cyril, il a compris", a confié le chroniqueur de 29 ans qui devait présenter deux chroniques dans Balance ton post.

"Ça ressemblait trop à ce que je faisais il y a trois ans. Ça n'était pas la bonne idée. Et je ne vois pas ce que je peux apporter de plus à Cyril. Pour l'instant, quoi que je propose, ça ne correspond pas aux attentes des fanzouzes", a-t-il expliqué pour justifier son départ. La météo décalée qu'il animait dans Touche pas à mon poste lui a en effet valu de nombreuses critiques, précipitant son départ : "J'ai été le premier à me rendre compte que ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé des aménagements, mais qui n'ont pas marché non plus."

Et son coproducteur Stéphane Gâteau d'ajouter : "On ne veut pas que Bertrand se brûle les ailes une deuxième fois. Mais il est costaud. Les critiques ne le touchent plus autant." Pour l'heure, Bertrand Chameroy n'a pas de nouveaux projets dans les bacs et veut prendre le temps d'en trouver un qui lui correspond pleinement.

Afin de compenser le départ de Bertrand Chameroy, la production a fait appel à Thibaud Vézirian (qui anime la matinale de CNews) et Julien Pasquet (20h Foot sur CNews).