Bethany Hamilton enceinte : La surfeuse amputée attend son deuxième enfant

Surfeuse professionnelle depuis son plus jeune âge, l'Américaine a survécu à une attaque de requin lorsqu'elle avait 13 ans. Bethany Hamilton y a laissé un bras mais pas son courage ni son rêve de surfer les plus grandes vagues du monde. À force d'entraînement et de détermination, la jeune femme est revenue au meilleur niveau international. Son histoire a fait l'objet d'un biopic, Soul Surfer, sorti en 2011 et adapté de son autobiographie parue en 2004.