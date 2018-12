BigFlo et Oli : Les Gilets jaunes perturbent la tenue de leur concert à Paris

Combien seront les Gilets jaunes ? Paris sera-t-elle encore être saccagée ? C'est vers l'inconnu que se dirige la capitale après un précédent samedi de manifestation qui s'est soldé par des dégradations (sur les Champs-Élysées, sur et dans l'Arc de Triomphe, etc.) estimées à plus de 3 millions d'euros et l'interpellation de centaines de personnes alors que l'on comptait pas moins 133 blessés dans la capitale. Par précaution, les grands magasins parisiens (Galeries Lafayette, BHV Marais et les enseignes du groupe Printemps) seront également fermés, dans les secteurs des Champs-Élysées et de l'Opéra, mais aussi à Montparnasse et Nation.

Thomas Montet