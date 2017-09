Björk, de nouveau en couple ? L'amour au coeur du sublime "The Gate"

Le clip débute par une incursion dans un paysage féérique ou l'artiste, au sommet d'une colline, joue de la flûte pour les créatures extraterrestres qui l'entourent. La flûte est le premier instrument appris par Björk et il sera très présent sur ce nouvel album. On entre ensuite dans le coeur de la chanson. Tout est soudain noir, seule Björk scintille dans sa robe irisée (qui a nécessité 870 heures de travail) et de sa poitrine s'échappe une boule d'énergie qui va et vient entre un être humanoïde et la chanteuse. La production musicale est minimale avant de s'emballer, luxuriante et féérique, au rythme des interactions de l'artiste avec la créature. C'est à couper le souffle...

Un Tinder album

Début septembre, dans le magazine DAZED dont elle faisait la couverture, Björk expliquait que The Gate était une chanson d'amour : "Je parle d'un amour plus transcendant. Vulnicura [son précédent album, ndlr] parlait d'une perte très personnelle et je crois que cet album est à propos d'un amour bien plus grand. Il parle de redécouvrir l'amour..." Avec Vulnicura, Björk racontait sa rupture douloureuse avec l'artiste plasticien Matthew Barney, père de sa fille Isadora (14 ans), avec lequel elle a passé quinze ans de vie commune. Les textes de l'album étaient déchirants, presque impudiques mais universels : qui n'a jamais eu le coeur brisé ? Dans un entretien accordé à Nowness, Björk raconte qu'elle parle de ce disque comme de celui de l'enfer et qu'il était temps pour elle de "composer le paradis", cet Utopia attendu pour novembre.

Sur l'amour, la chanteuse garde une part de mystère. Dans DAZED, elle évoque une de ses nouvelles chansons, Features Creatures, qui pourrait évoquer un nouveau compagnon. "Oui, répond timidement Björk. Je veux dire, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais vous dire durant cette interview. [Vulnicura] était l'album d'une rupture. Je me suis préparée, de fait, à ce qu'on me demande aujourd'hui : 'Alors, vous êtes mariées ?' Mais... C'est trop fragile encore. Mais pour résumer je pourrais dire que ce nouvel album est celui des rencards. Restons-en là." La star de 50 ans parle même de "Tinder album", en clin d'oeil à l'application de rencontres sur smartphone.