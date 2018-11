Blac Chyna bientôt sans pension ? Sa réponse à Rob Kardashian

La séparation de Rob Kardashian et Blac Chyna n'a pas été sans fracas, une rupture qui s'est effectuée en deux temps. D'abord en mars 2016, puis en février 2017. Sauf qu'entre-temps, une petite fille prénommée Dream est née (en novembre 2016) et a changé la donne. Après une âpre bataille, Blac Chyna a obtenu que Rob Kardashian lui verse 20 000 dollars par mois, un accord que le fils de 31 ans de Kris Jenner veut aujourd'hui modifier.

Au motif que son ex gagne à présent bien plus que lui, que son compte en banque est à sec depuis qu'il n'apparaît plus dans l'émission de télé-réalité Keeping up with the Kardashians (L'Incroyable Famille Kardashian) diffusée sur E!, Rob Kardashian a demandé à ne plus payer de pension. À la suite de cette requête, la justice a mis en suspens les versements en attendant de réétudier le dossier de Rob.

À peine cette nouvelle contre-attaque relayée par les médias, Blac Chyna a réagi. L'ancienne strip-teaseuse de 30 ans a publié une vidéo tournée devant sa maison de Woodland Hills, à Los Angeles, achetée 3 millions d'euros quelques semaines plus tôt. Elle y met en évidence trois voitures de luxe qui lui appartiennent, prouvant bien que tout va bien côté finances. "Pas d'aide !!! Pas de pension alimentaire !!! Arrêtez les put**** de mensonges", commente-t-elle en légende, clamant haut et fort qu'elle n'a pas besoin de l'argent de son ex pour se faire plaisir. Rob Kardashian devrait ainsi pouvoir obtenir gain de cause puisque ses 20 000 dollars mensuels ne sont pas une nécessité pour la mère de sa fille.