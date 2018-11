Rob Kardashian "plumé" par Blac Chyna : Sa nouvelle contre-attaque

Sa violente rupture avec Blac Chyna, et la fin de leurs fiançailles, ont été si dures que Rob Kardashian vit reclus depuis. Ce qui ne veut pas dire que le fils de Kris Jenner âgé de 31 ans n'agit pas pour autant.

The Blast révèle, après avoir consulté les documents concernés, que Rob Kardashian demande à ce que la pension qu'il verse à Blac Chyna soit modifiée et même inversée. Étant donné que son ex gagne à présent plus d'argent que lui, Rob Kardashian estime qu'il n'a plus à lui payer les 20 000 dollars mensuels ordonnés il y a quelque temps par la justice. Avec son statut de jeune millionnaire, Blac Chyna peut aisément subvenir à ses besoins et surtout à ceux de leur fille Dream qui a tout récemment fêté ses deux ans. TMZ annonce que la justice a mis en suspens les versements en attendant de réétudier le dossier de Rob.

Son compte en banque ne se remplit effectivement plus beaucoup depuis qu'il a arrêté d'apparaître dans l'émission de télé-réalité familiale Keeping up with the Kardashians (L'Incroyable famille Kardashian) diffusée sur E! Entertainment. Fort heureusement, sa famille est là pour l'aider à payer les 20 000 dollars qu'il doit à Blac Chyna.

Selon de récentes informations, le papa de Dream aurait décidé de reprendre sa vie en main et notamment perdre du poids. Rob Kardashian se serait délesté d'une vingtaine de kilos. Sauf que, pour le moment, personne n'a pu constater le changement puisqu'il n'est toujours pas décidé à se montrer.