Rob Kardashian transformé : Le petit frère de Kim Kardashian a perdu du poids

Depuis plusieurs années, Rob Kardashian se dispense d'apparitions publiques et d'activité sur les réseaux sociaux, un embargo motivé par d'insistants problèmes de poids. Le petit frère de Kourtney, Kim et Khloé Kardashian a réussi à les surmonter. Il aurait perdu une vingtaine de kilos et est décidé à reprendre sa vie en main, pour sa fille Dream...

Le scoop est signé Entertainment Tonight ! Citant une source non identifiée, le site américain révèle que Rob Kardashian a perdu entre 13 et 23 kilos, une perte illustrant son désir de reprendre sa vie en main : "Il a établi ses priorités. Avant tout, il est là pour Dream et sait qu'il doit être en bonne santé pour y parvenir."

"Échapper aux médias était très important pour Rob, ajoute la source. Il avait besoin de complètement changer sa vie, [Rob] perdait le contrôle des choses et sa santé et ses relations en souffraient. Il avait besoin de se recentrer. Sa vie est complètement différente maintenant." Ce changement a été possible grâce à la relation de coparents qu'il entretient avec son ex-fiancé Blac Chyna pour leur fille de 1 an, Dream, aux moments passés avec ses soeurs et leurs enfants ainsi qu'à un régime qu'il suit avec des professionnels de santé.

Rob Kardashian et Blac Chyna sont toujours en litige après une rupture houleuse en 2017. Chyna l'a accusé de violences conjugales et d'atteinte à la vie privée après la publication de photos intimes.

Le mannequin n'exclut pas une réconciliation amoureuse avec Rob. Le couple semble sur la bonne voie...