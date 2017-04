Blac Chyna: Grosse défaite face aux soeurs Kardashian... Et réconciliée avec Rob ?

Après avoir violemment insulté son ex Tyga et s'en être prise à Rob Kardashian, pensant (sûrement à tort) que les deux hommes avaient uni leurs forces pour tenter de lui nuire, Blac Chyna semble s'être de nouveau réconciliée avec le second.

Samedi 1er avril, la starlette de 28 ans s'est saisie de son compte Snapchat pour publier plusieurs vidéos sur lesquelles elle s'est affichée très proche du père de sa petite Dream (4 mois). Assise sur les genoux de Rob, la bimbo de télé-réalité lui a demandé un "bisou" avant d'adresser un grand sourire à la caméra. En couple pour la énième fois ou non, ces deux-là n'ont décidément pas fini de faire parler d'eux...